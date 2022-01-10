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Основатель Binance Чанпэн Чжао возглавил список самых богатых криптомиллиардеров

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Основатель и гендиректор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао стал самым богатым человеком в мире криптовалют по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $96 млрд.

В рейтинге богатейших людей мира Чжао занял 11-ю строчку, опередив индийского бизнесмена Мукеша Амбани ($92,9 млрд). По состоянию на 9 января в тройку самых состоятельных предпринимателей входят Илон Маск ($263 млрд), Джефф Безос ($188 млрд) и Бернар Арно ($171 млрд).

Как отмечает агентство, реальный размер состояния Чжао может быть еще больше, поскольку в оценку не входят его личные запасы криптовалюты — биткойна и токенов Binance Coin. Ранее предприниматель рассказывал, как в 2014 г. продал свой дом и вложил все вырученные средства в биткойн на отметке $600. Сейчас курс криптовалюты находится на уровне $49 000 за токен.

Binance является крупнейшей криптобиржей в мире по объему торгов, Чжао принадлежит 90% акций платформы. В июле он рассказал, что компания стремится стать «регулируемым финансовым учреждением», и заявил о готовности при необходимости уйти с поста гендиректора. По словам предпринимателя, американский филиал Binance выйдет на IPO в течение трех лет. По данным The Wall Street Journal, компания в случае первичного размещения может получить оценку в $300 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных