Основатель Binance Чанпэн Чжао возглавил список самых богатых криптомиллиардеров

Как отмечает агентство, реальный размер состояния Чжао может быть еще больше, поскольку в оценку не входят его личные запасы криптовалюты — биткойна и токенов Binance Coin. Ранее предприниматель рассказывал, как в 2014 г. продал свой дом и вложил все вырученные средства в биткойн на отметке $600. Сейчас курс криптовалюты находится на уровне $49 000 за токен.