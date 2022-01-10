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Бизнес

Tencent купит компанию Black Shark у Xiaomi для разработки VR-устройств

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Китайская инвесткомпания Tencent планирует приобрести производителя игровых смартфонов Black Shark у Xiaomi, сообщает издание Gizmochina со ссылкой на китайские СМИ и независимые источники.

Ожидается, что Tencent расширит бренд Black Shark и интегрирует его в созданное в 2018-м подразделение Platform and Content Business Group (PCG), которое специализируется на развитии интернет-платформы и реализации различных проектов в сфере соцсетей.

После завершения сделки Tencent будет представлять контент для VR, а Black Shark поручат разработку устройств виртуальной реальности — таким образом, Tencent восполнит пробел в аппаратном обеспечении подобно тому, как это сделал Facebook в 2014-м с приобретением Oculus. Как отмечает издание, сделка позволит Tencent выйти на активно растущий рынок метавселенных.

Black Shark была основана Xiaomi в 2017 г. Китайский технологический гигант является мажоритарным акционером производителя телефонов, ему принадлежит около 46,4% акций компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных