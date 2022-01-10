Tencent купит компанию Black Shark у Xiaomi для разработки VR-устройств

После завершения сделки Tencent будет представлять контент для VR, а Black Shark поручат разработку устройств виртуальной реальности — таким образом, Tencent восполнит пробел в аппаратном обеспечении подобно тому, как это сделал Facebook в 2014-м с приобретением Oculus. Как отмечает издание, сделка позволит Tencent выйти на активно растущий рынок метавселенных.