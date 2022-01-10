Tencent купит компанию Black Shark у Xiaomi для разработки VR-устройств
Китайская инвесткомпания Tencent планирует приобрести производителя игровых смартфонов Black Shark у Xiaomi, сообщает издание Gizmochina со ссылкой на китайские СМИ и независимые источники.
Ожидается, что Tencent расширит бренд Black Shark и интегрирует его в созданное в 2018-м подразделение Platform and Content Business Group (PCG), которое специализируется на развитии интернет-платформы и реализации различных проектов в сфере соцсетей.
После завершения сделки Tencent будет представлять контент для VR, а Black Shark поручат разработку устройств виртуальной реальности — таким образом, Tencent восполнит пробел в аппаратном обеспечении подобно тому, как это сделал Facebook в 2014-м с приобретением Oculus. Как отмечает издание, сделка позволит Tencent выйти на активно растущий рынок метавселенных.
Black Shark была основана Xiaomi в 2017 г. Китайский технологический гигант является мажоритарным акционером производителя телефонов, ему принадлежит около 46,4% акций компании.