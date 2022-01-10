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Ширинов покинул пост гендиректора Aurus

Ведомости

Генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов покинул свой пост, его обязанности сейчас выполняет ранее занимавший должность исполнительного директора компании Николай Ходосевич, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Aurus.

«Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 г. <...> Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд". В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании», — говорится в сообщении.

При этом в компании не исключили, что к руководству Aurus присоединится новый участник, стратегическими задачами которого станут в том числе развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки.

Aurus является российским проектом автомобилей представительского класса. Сейчас линейка бренда включает в себя пять моделей: седан, лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Сборка бронированных автомобилей Aurus в данный момент осуществляется на мощностях института «НАМИ», полномасштабное производство гражданских автомобилей Aurus налажено на заводе в Елабуге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных