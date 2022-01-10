Ширинов покинул пост гендиректора Aurus
Генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов покинул свой пост, его обязанности сейчас выполняет ранее занимавший должность исполнительного директора компании Николай Ходосевич, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Aurus.
«Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 г. <...> Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд". В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании», — говорится в сообщении.
При этом в компании не исключили, что к руководству Aurus присоединится новый участник, стратегическими задачами которого станут в том числе развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки.
Aurus является российским проектом автомобилей представительского класса. Сейчас линейка бренда включает в себя пять моделей: седан, лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Сборка бронированных автомобилей Aurus в данный момент осуществляется на мощностях института «НАМИ», полномасштабное производство гражданских автомобилей Aurus налажено на заводе в Елабуге.