Ширинов покинул пост гендиректора Aurus

«Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 г. <...> Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд". В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании», — говорится в сообщении.