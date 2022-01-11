Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2022 году до $74,95 за баррель

Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов 11 января превысила $83 за баррель. Это произошло впервые с 16 ноября 2021 г. В свою очередь, цена февральского фьючерса WTI сегодня впервые с 16 ноября 2021 г. превысила $81 за баррель. За день марка подорожала на 3,5% и на пике достигала $81,3 за баррель.