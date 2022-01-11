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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2022 году до $74,95 за баррель

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Минэнерго США повысило средний прогноз цены нефти марки Brent в 2022 г. до $74,95 за баррель против $70,05 за предыдущий год, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) ведомства, передает ТАСС.

При этом среднюю стоимость нефти марки WTI в 2022 г. Минэнерго США ожидает на уровне $71,32 за баррель.

Кроме того, прогноз суточной добычи нефти в США в текущем году ведомство понизило до 11,8 млн баррелей в сутки, что на 50 тыс. баррелей ниже предыдущей оценки.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов 11 января превысила $83 за баррель. Это произошло впервые с 16 ноября 2021 г. В свою очередь, цена февральского фьючерса WTI сегодня впервые с 16 ноября 2021 г. превысила $81 за баррель. За день марка подорожала на 3,5% и на пике достигала $81,3 за баррель.

Нефтяные котировки стали расти 4 января, после того как министры стран ОПЕК+ решили сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале. На заседании представители государств отметили, что риски, связанные с южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон», снизились, так как выяснилось, что этот вариант инфекции реже вызывает тяжелое течение COVID-19 и смерть.

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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