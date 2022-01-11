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Цена нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября

Ведомости

Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 16 ноября 2021 г. превысила $83 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.

К 19:41 мск цена мартовского фьючерса Brent достигла самого высокого уровня с 10 ноября прошлого года — $83,63 за баррель. При этом на открытии торгов 11 января марка торговалась по $81,09 за баррель. Таким образом, за день она подорожала более чем на 3%.

Цена февральского фьючерса WTI сегодня впервые с 16 ноября 2021 г. превысила $81 за баррель. За день марка подорожала на 3,5% и на пике достигала $81,3 за баррель.

Нефтяные котировки стали расти 4 января, после того как министры стран ОПЕК+ решили сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале. На заседании представители государств отметили, что риски, связанные с южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон», снизились, так как выяснилось, что этот вариант инфекции реже вызывает тяжелое течение COVID-19 и смерть.

Сегодня подорожание нефти ускорилось. Это связано с тем, что по итогам декабря 2021 г. страны ОПЕК снова не смогли достичь целевого уровня добычи, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Вместо доступного увеличения на 253 000 б/с (еще 147 000 б/с приходится на других представителей ОПЕК+) участники картеля нарастили производство всего на 70 000 б/с. Уровень исполнения сделки по сокращению добычи подскочил до 127% против 120% месяцем ранее», — сказал он.

Бабин отметил, что в случае продолжения подобной динамики объем профицита нефти в 2022 г. может оказаться ниже прогнозов. Это, в свою очередь, поддержит цены на высоком уровне, резюмировал эксперт.

Ранее по теме: ОПЕК+ сохранила план по наращиванию добычи нефти в феврале

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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