Цена нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября

К 19:41 мск цена мартовского фьючерса Brent достигла самого высокого уровня с 10 ноября прошлого года — $83,63 за баррель. При этом на открытии торгов 11 января марка торговалась по $81,09 за баррель. Таким образом, за день она подорожала более чем на 3%.