На Украине сообщили о двукратном снижении суточного транзита российского газа

При этом «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину на январь. До этого компания также отказалась резервировать допмощности на декабрь, ноябрь и октябрь, а в сентябре бронировала лишь 4,3% из предложенных объемов. В начале 2022 г. транзит сократился не только через Украину, но и по «Турецкому потоку» на фоне потепления в Европе.