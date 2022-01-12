На Украине сообщили о двукратном снижении суточного транзита российского газа
Суточный транзит газа из России через территорию Украины сократился в текущем году более чем в два раза. Об этом сообщает «Оператор ГТС Украины».
«Транзит газа из РФ в ЕС через Украину уменьшился более чем вдвое: 53 [млн] куб. м в сутки в этом году против 124 млн куб. м в сутки за аналогичный период прошлого года», — говорится в Telegram-канале компании.
По действующему контракту, подписанному в конце 2019 г., «Газпром» ежегодно транспортирует через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа с 2021 по 2024 г., оплачивая мощности вне зависимости от фактических объемов прокачки. В прошлом году этот рубеж был преодолен в середине декабря.
При этом «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину на январь. До этого компания также отказалась резервировать допмощности на декабрь, ноябрь и октябрь, а в сентябре бронировала лишь 4,3% из предложенных объемов. В начале 2022 г. транзит сократился не только через Украину, но и по «Турецкому потоку» на фоне потепления в Европе.
В декабре «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» российским холдингом своим доминирующим положением на европейском рынке газа. Компания заявила, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на споте, а также «ограничивает возможности других компаний» по поставке дополнительных объемов топлива в Европу.
В «Газпроме» назвали обвинения беспочвенными и не соответствующими действительности. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в конце декабря заявил, что компания готова поставлять дополнительные объемы в Европу в рамках действующих долгосрочных контрактов дешевле цен на биржевом рынке.