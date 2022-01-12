Газета
Бизнес

На Украине сообщили о двукратном снижении суточного транзита российского газа

Ведомости

Суточный транзит газа из России через территорию Украины сократился в текущем году более чем в два раза. Об этом сообщает «Оператор ГТС Украины».

«Транзит газа из РФ в ЕС через Украину уменьшился более чем вдвое: 53 [млн] куб. м в сутки в этом году против 124 млн куб. м в сутки за аналогичный период прошлого года», — говорится в Telegram-канале компании.

Ранее глава компании Сергей Макогон заявил, что «Газпром» сократил объемы транзита газа через Украину до 52,5 млн кубометров в сутки – минимального уровня с января 2020 г. Макогон также заявил, что «Газпром» не сообщил о причинах сокращения транзита.

По действующему контракту, подписанному в конце 2019 г., «Газпром» ежегодно транспортирует через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа с 2021 по 2024 г., оплачивая мощности вне зависимости от фактических объемов прокачки. В прошлом году этот рубеж был преодолен в середине декабря.

При этом «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину на январь. До этого компания также отказалась резервировать допмощности на декабрь, ноябрь и октябрь, а в сентябре бронировала лишь 4,3% из предложенных объемов. В начале 2022 г. транзит сократился не только через Украину, но и по «Турецкому потоку» на фоне потепления в Европе.

В декабре «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» российским холдингом своим доминирующим положением на европейском рынке газа. Компания заявила, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на споте, а также «ограничивает возможности других компаний» по поставке дополнительных объемов топлива в Европу.

В «Газпроме» назвали обвинения беспочвенными и не соответствующими действительности. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в конце декабря заявил, что компания готова поставлять дополнительные объемы в Европу в рамках действующих долгосрочных контрактов дешевле цен на биржевом рынке.

Ранее по теме: Путин ответил на обвинения Европы и Украины в адрес «Газпрома»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных