Боррель заявил о невозможности запретить «Северный поток — 2»
Еврокомиссия (ЕК) и Евросоюз (ЕС) не могут запретить запуск газопровода «Северный поток — 2», так как он является частным проектом, заявил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить [проекты] инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами. Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов — Германии и ЕС — инфраструктура будет работать. Если нет, то нет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Боррель напомнил, что «Северный поток — 2» строился в том числе на частные инвестиции европейских компаний. Так, деньги в проект направили немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. Вместе они инвестировали порядка $11 млрд.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.
16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать компанию можно лишь после того, как она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии.
29 декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г. 4 января главный исполнительный директор компании Uniper Клаус-Дитер Маубах сказал, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирована немецким регулятором в середине 2022 г.