Казахстанские майнеры пригрозили покинуть страну после отключения электроэнергии
Отключение от электросети казахстанских предприятий, занимающихся майнингом криптовалют, заставит их покинуть страну, заявил президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев.
«Майнеры получили в последнее время несколько писем от KEGOC (казахстанский оператор по управлению электрическими сетями) об отключении, больше недели майнеры уже не могут работать из-за отсутствия подачи электроэнергии», — сказал Дорджиев в интервью «Интерфаксу». Он добавил, что у владельцев криптоферм нет другого выхода, кроме как «уйти из Казахстана».
По словам Дорджиева, майнеры не причастны к массовому отключению электроэнергии, который произошел 25 января в Казахстане и соседних Узбекистане и Киргизии. Местное издание «Информбюро» сообщало, что KEGOC на неделю отключил от энергоснабжения криптофермы еще с 24 января. Дорджиев утверждал в беседе с изданием, что настоящей причиной проблем с электроснабжением стали не майнеры, а высокая степень износа энергетической инфраструктуры Казахстана.
Пресс-служба министерства энергетики Узбекистана заявила, что блэкаут был вызван аварией в электросетях Казахстана (с советских времен все три страны входят в единую энергосистему). По данным KEGOC, причиной перебоев с электроэнергией стала перегрузка транзитной линии электропередач в Казахстане из-за «аварийного дисбаланса» в сетях соседних стран.
Казахстан является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. В августе 2021 г. страна вышла на второе место в мире по этому показателю после США (доли стран в мировом объеме добычи криптовалют составили 18,1 и 35,4% соответственно). Это произошло после того, как компании по добыче криптовалюты массово покинули Китай из-за полного запрета майнинга в стране.
В октябре KEGOC сообщала, что из-за высокой аварийности на электростанциях Казахстана и резкого роста майнинга криптовалют в стране наблюдаются внеплановые перетоки электроэнергии на границе с Россией объемом около 1-1,5 ГВт в день. При этом, по данным компании, объем потребления электроэнергии в Казахстане фермами, занимающимися майнингом криптовалют, составляет более 1 ГВт.