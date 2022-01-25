Газета
Бизнес

Казахстанские майнеры пригрозили покинуть страну после отключения электроэнергии

Ведомости

Отключение от электросети казахстанских предприятий, занимающихся майнингом криптовалют, заставит их покинуть страну, заявил президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев.

«Майнеры получили в последнее время несколько писем от KEGOC (казахстанский оператор по управлению электрическими сетями) об отключении, больше недели майнеры уже не могут работать из-за отсутствия подачи электроэнергии», — сказал Дорджиев в интервью «Интерфаксу». Он добавил, что у владельцев криптоферм нет другого выхода, кроме как «уйти из Казахстана».

По словам Дорджиева, майнеры не причастны к массовому отключению электроэнергии, который произошел 25 января в Казахстане и соседних Узбекистане и Киргизии. Местное издание «Информбюро» сообщало, что KEGOC на неделю отключил от энергоснабжения криптофермы еще с 24 января. Дорджиев утверждал в беседе с изданием, что настоящей причиной проблем с электроснабжением стали не майнеры, а высокая степень износа энергетической инфраструктуры Казахстана.

Пресс-служба министерства энергетики Узбекистана заявила, что блэкаут был вызван аварией в электросетях Казахстана (с советских времен все три страны входят в единую энергосистему). По данным KEGOC, причиной перебоев с электроэнергией стала перегрузка транзитной линии электропередач в Казахстане из-за «аварийного дисбаланса» в сетях соседних стран.

Казахстан является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. В августе 2021 г. страна вышла на второе место в мире по этому показателю после США (доли стран в мировом объеме добычи криптовалют составили 18,1 и 35,4% соответственно). Это произошло после того, как компании по добыче криптовалюты массово покинули Китай из-за полного запрета майнинга в стране.

В октябре KEGOC сообщала, что из-за высокой аварийности на электростанциях Казахстана и резкого роста майнинга криптовалют в стране наблюдаются внеплановые перетоки электроэнергии на границе с Россией объемом около 1-1,5 ГВт в день. При этом, по данным компании, объем потребления электроэнергии в Казахстане фермами, занимающимися майнингом криптовалют, составляет более 1 ГВт.

Ранее по теме: Казахстанских майнеров на неделю отключили от энергоснабжения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных