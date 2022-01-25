Казахстанские майнеры пригрозили покинуть страну после отключения электроэнергии

«Майнеры получили в последнее время несколько писем от KEGOC (казахстанский оператор по управлению электрическими сетями) об отключении, больше недели майнеры уже не могут работать из-за отсутствия подачи электроэнергии», — сказал Дорджиев в интервью «Интерфаксу». Он добавил, что у владельцев криптоферм нет другого выхода, кроме как «уйти из Казахстана».