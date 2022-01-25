ФАС, Минпромторг и Минфин выступили против введения минимальных цен на пиво
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Министерство финансов и Министерство промышленности и торговли не поддерживают идею о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в стране, сообщает ТАСС.
В первом из ведомств пояснили, что российский оптовый рынок алкоголя оценивается как конкурентный. На нем действует большое и постоянно растущее число хозяйствующих субъектов.
«Введение МРЦ на таком рынке представляется избыточной мерой регулирования. В этой связи введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию ФАС России считает нецелесообразным», — сказали в пресс-службе регулятора, отметив, что в текущих экономических условиях подорожание пива может снизить покупательскую способность граждан и привести к «переориентированию спроса на крепкий алкоголь».
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов назвал установление МРЦ на пиво преждевременной мерой. Во-первых, неясно, как такая мера скажется на качестве продукции, а во-вторых, в условиях «непростой» ситуации с потребительскими ценами на сегодняшний день министерство не хочет делать или говорить то, что потенциально дестабилизирует ситуацию, пояснил чиновник.
О том, что рассматривать вопрос о введении МРЦ на пиво преждевременно, заявила и заместитель начальника отдела департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Елена Малинкина. Она отметила, что договор о Евразийском экономическом союзе не позволяет вводить минимальные цены на алкогольную продукцию с крепостью ниже 28%, но документ могут изменить, инициатива сейчас находится на рассмотрении в Евразийской экономической комиссии.
Ранее сегодня «Парламентская газета» сообщила, что 25 января комитет Совета Федерации по экономической политике оценит целесообразность введения МРЦ на пиво — с такой инициативой осенью 2021 г. выступили участники пивоваренного рынка. Они сочли, что мера позволит уменьшить «серый» сектор в данной отрасли и поспособствует здоровой конкуренции.