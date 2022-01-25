ФАС, Минпромторг и Минфин выступили против введения минимальных цен на пиво

О том, что рассматривать вопрос о введении МРЦ на пиво преждевременно, заявила и заместитель начальника отдела департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Елена Малинкина. Она отметила, что договор о Евразийском экономическом союзе не позволяет вводить минимальные цены на алкогольную продукцию с крепостью ниже 28%, но документ могут изменить, инициатива сейчас находится на рассмотрении в Евразийской экономической комиссии.