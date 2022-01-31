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«Онэксим» Прохорова продала структуре «Росатома» 82,47% акций «Квадры»

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Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала 82,47% ПАО «Квадра» структуре госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Онэксима».

Сумма сделки не раскрывается. По сведениям источника «Интерфакса», она обошлась приблизительно в 26 млрд руб. Осенью PwC оценил 100% акций «Квадры» в 32,8 млрд руб. с учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи.

«Квадра» была создана на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов региональных АО-энерго в 11 регионах ЦФО — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. В 2013-м активы компании в Брянском регионе были переданы в государственную собственность.

«Онэксим» купил 48,6% акций «Квадры» (тогда ТГК-4) в 2008 г. при разделении РАО «ЕЭС России», заплатив 26 млрд руб. До 18 мая 2010-го компания называлась ОАО «ТГК-4», до 1 июля 2015 г. — ОАО «Квадра». Основным акционером компании является группа «Онэксим» с долей 50%. Еще 24,7% принадлежит ООО «Бизнесинформ», 4,8% — у ООО «Страховая компания «Согласие», 2,9% — у ООО «Бона спорт» (все три входят в число активов Прохорова). Бизнесмен уже пытался продать компанию в 2011 г. «Интер РАО», а в 2013 г. — «Газпром энергохолдингу», однако оба раза сделки блокировала ФАС.

В состав ПАО «Квадра» входит 20 электростанций и 314 котельных суммарной мощностью 3,08 Гвт. По итогам 2021 г. компания увеличила выработку электроэнергии на 17,2%, до 11,982 млрд кВт⋅ч против 10,227 млрд кВт⋅ч годом ранее. Чистая прибыль «Квадры» по РСБУ по итогам девяти месяцев 2021 г. выросла на 61,7%, до 2,52 млрд руб. Выручка выросла на 10,2%, до 42,28 млрд руб., а прибыль до уплаты налогов составила 2,85 млрд руб., что на 47% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных