«Онэксим» Прохорова продала структуре «Росатома» 82,47% акций «Квадры»
Сумма сделки не раскрывается. По сведениям источника «Интерфакса», она обошлась приблизительно в 26 млрд руб. Осенью PwC оценил 100% акций «Квадры» в 32,8 млрд руб. с учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи.
«Квадра» была создана на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов региональных АО-энерго в 11 регионах ЦФО — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. В 2013-м активы компании в Брянском регионе были переданы в государственную собственность.
«Онэксим» купил 48,6% акций «Квадры» (тогда ТГК-4) в 2008 г. при разделении РАО «ЕЭС России», заплатив 26 млрд руб. До 18 мая 2010-го компания называлась ОАО «ТГК-4», до 1 июля 2015 г. — ОАО «Квадра». Основным акционером компании является группа «Онэксим» с долей 50%. Еще 24,7% принадлежит ООО «Бизнесинформ», 4,8% — у ООО «Страховая компания «Согласие», 2,9% — у ООО «Бона спорт» (все три входят в число активов Прохорова). Бизнесмен уже пытался продать компанию в 2011 г. «Интер РАО», а в 2013 г. — «Газпром энергохолдингу», однако оба раза сделки блокировала ФАС.
В состав ПАО «Квадра» входит 20 электростанций и 314 котельных суммарной мощностью 3,08 Гвт. По итогам 2021 г. компания увеличила выработку электроэнергии на 17,2%, до 11,982 млрд кВт⋅ч против 10,227 млрд кВт⋅ч годом ранее. Чистая прибыль «Квадры» по РСБУ по итогам девяти месяцев 2021 г. выросла на 61,7%, до 2,52 млрд руб. Выручка выросла на 10,2%, до 42,28 млрд руб., а прибыль до уплаты налогов составила 2,85 млрд руб., что на 47% больше, чем за аналогичный период 2020-го.