«Онэксим» Прохорова продала структуре «Росатома» 82,47% акций «Квадры»

«Онэксим» купил 48,6% акций «Квадры» (тогда ТГК-4) в 2008 г. при разделении РАО «ЕЭС России», заплатив 26 млрд руб. До 18 мая 2010-го компания называлась ОАО «ТГК-4», до 1 июля 2015 г. — ОАО «Квадра». Основным акционером компании является группа «Онэксим» с долей 50%. Еще 24,7% принадлежит ООО «Бизнесинформ», 4,8% — у ООО «Страховая компания «Согласие», 2,9% — у ООО «Бона спорт» (все три входят в число активов Прохорова). Бизнесмен уже пытался продать компанию в 2011 г. «Интер РАО», а в 2013 г. — «Газпром энергохолдингу», однако оба раза сделки блокировала ФАС.