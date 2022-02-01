Состояние богатейших бизнесменов России сократилось почти на $18 млрд с начала года
Общее состояние 25 богатейших бизнесменов России с начала этого года снизилось на $17,83 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index на 1 февраля.
Больше всего — $2,53 млрд за первый месяц 2022 г. — потерял член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко. В тройку лидеров антирейтинга вошли также председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и основной владелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Их состояния снизились на $1,67 млрд и $1,65 млрд соответственно.
Также в лидеры списка попали:
- Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — минус $1,18 млрд;
- Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников — минус $1,09 млрд;
- Основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович — минус $1,08 млрд;
- Сенатор и инвестор Сулейман Керимов — минус $1,08 млрд;
- Основной акционер группы ПИК Сергей Гордеев — минус $989 млн;
- Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков — минус $943 млн;
- Основатель и президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов — минус $878 млн;
- Совладелец LetterOne и «Альфа групп» Михаил Фридман — минус $691 млн;
- Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг — минус $652 млн;
- Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин — минус $617.
С начала этого года состояние выросло лишь у двух российских бизнесменов из списка Bloomberg — члена советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко и президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора. Рост составил $408 млн и $60,1 млн соответственно.
Общее состояние 25 богатейших российских бизнесменов к 1 февраля превышает $370 млрд. Больше всего оно у Михельсона ($30,8 млрд), Потанина ($30,2 млрд), Мордашева ($27,2 млрд), Лисина ($26,8 млрд) и президента «Лукойла» Вагита Алекперова ($22,5 млрд). Меньше всего — у Гордеева ($5,7 млрд).
Ранее Forbes посчитал, что у 76 из 104 крупнейших российских бизнесменов с конца декабря снизилось состояние. По оценке издания, в целом они потеряли около $28 млрд.