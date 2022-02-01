Состояние богатейших бизнесменов России сократилось почти на $18 млрд с начала года

Больше всего — $2,53 млрд за первый месяц 2022 г. — потерял член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко. В тройку лидеров антирейтинга вошли также председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и основной владелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Их состояния снизились на $1,67 млрд и $1,65 млрд соответственно.