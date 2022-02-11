ВЭБ может продать долю в «Русале»
ВЭБ рассматривает возможность продажи миноритарной доли в «Русале» на фоне высоких цен на алюминий, сообщила исполнительный директор госкорпорации Екатерина Серебрянникова.
«С учетом ситуации на рынке цена на алюминий достигает исторических максимумов. Мы всерьез рассматриваем возможность реализации нашего пакета в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами в рамках действующего законодательства и в интересах развития компании UC Rusal», — рассказала РБК Серебрянникова.
ВЭБ приобрел 3,15% акций алюминиевого гиганта во время IPO компании в Гонконге в январе 2010 г. Сумма сделки составила $660 млн (19,8 млрд руб. по курсу ЦБ на тот момент). Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству ВЭБа, эта доля осталась прежней. Сейчас такой пакет стоит на бирже $515 млн (38,5 млрд руб. по нынешнему курсу).
Основной акцинер «Русала» — En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. Sual Partners Виктора Вексельберга принадлежит доля в 25,72%, еще 17,4% бумаг компании находятся в свободном обращении.
Цены на алюминий с начала года выросли уже на 18%, достигнув на этой неделе отметки в $3230 за тонну впервые с июля 2008 г. на фоне удорожания электроэнергии и низких уровней запасов этого металла.
Европейские производители алюминия, на которых приходится до 15% мирового экспорта металла, предупредили о сокращениях производства и закрытии части мощностей, при этом некоторые аналитики прогнозируют рост цен на металл в долгосрочной перспективе до $3400 за тонну в результате текущего общего удорожания электроэнергии и будущих издержек на переоборудование производств под использование чистой энергии.