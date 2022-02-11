ВЭБ может продать долю в «Русале»

ВЭБ приобрел 3,15% акций алюминиевого гиганта во время IPO компании в Гонконге в январе 2010 г. Сумма сделки составила $660 млн (19,8 млрд руб. по курсу ЦБ на тот момент). Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству ВЭБа, эта доля осталась прежней. Сейчас такой пакет стоит на бирже $515 млн (38,5 млрд руб. по нынешнему курсу).