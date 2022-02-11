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Бизнес

ВЭБ может продать долю в «Русале»

Ведомости

ВЭБ рассматривает возможность продажи миноритарной доли в «Русале» на фоне высоких цен на алюминий, сообщила исполнительный директор госкорпорации Екатерина Серебрянникова.

«С учетом ситуации на рынке цена на алюминий достигает исторических максимумов. Мы всерьез рассматриваем возможность реализации нашего пакета в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами в рамках действующего законодательства и в интересах развития компании UC Rusal», — рассказала РБК Серебрянникова.

Она добавила, что сделка не должна негативно повлиять на стоимость акций «Русала». В случае реализации сделки ВЭБ также будет консультироваться с Мосбиржей, где компания получила листинг в 2015 г.

ВЭБ приобрел 3,15% акций алюминиевого гиганта во время IPO компании в Гонконге в январе 2010 г. Сумма сделки составила $660 млн (19,8 млрд руб. по курсу ЦБ на тот момент). Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству ВЭБа, эта доля осталась прежней. Сейчас такой пакет стоит на бирже $515 млн (38,5 млрд руб. по нынешнему курсу).

Основной акцинер «Русала» — En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. Sual Partners Виктора Вексельберга принадлежит доля в 25,72%, еще 17,4% бумаг компании находятся в свободном обращении.

Цены на алюминий с начала года выросли уже на 18%, достигнув на этой неделе отметки в $3230 за тонну впервые с июля 2008 г. на фоне удорожания электроэнергии и низких уровней запасов этого металла.

Европейские производители алюминия, на которых приходится до 15% мирового экспорта металла, предупредили о сокращениях производства и закрытии части мощностей, при этом некоторые аналитики прогнозируют рост цен на металл в долгосрочной перспективе до $3400 за тонну в результате текущего общего удорожания электроэнергии и будущих издержек на переоборудование производств под использование чистой энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных