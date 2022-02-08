Цены на алюминий поднялись выше $3230 за тонну впервые за 13 лет

Европейские производители алюминия, на которых приходится до 15% мирового экспорта металла, предупредили о сокращениях производства и закрытии части мощностей, при этом некоторые аналитики прогнозируют рост цен на металл в долгосрочной перспективе до $3400 за тонну в результате текущего общего удорожания электроэнергии и будущих издержек на переоборудование производств под использование чистой энергии.