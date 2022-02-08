Цены на алюминий поднялись выше $3230 за тонну впервые за 13 лет
Биржевая цена алюминия в ходе торгов 8 февраля превысила $3230 за тонну, что стало максимальным значением с июля 2008 г., свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).
Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца к 18:04 дорожали на 2,83% до $3220,5 за тонну. На пике стоимость металла достигала $3236 за тонну.
В середине октября прошлого года цена алюминия преодолела отметку в $3200/т на фоне рекордного подорожания энергоносителей, однако уже в начале ноября упала ниже $2600. Рост возобновился в декабре, а 12 января цены вновь поднялись выше $3000/т. Ценовое ралли наблюдается на фоне рекордно низкого с 2007 г. уровня запасов алюминия на складах LME.
Европейские производители алюминия, на которых приходится до 15% мирового экспорта металла, предупредили о сокращениях производства и закрытии части мощностей, при этом некоторые аналитики прогнозируют рост цен на металл в долгосрочной перспективе до $3400 за тонну в результате текущего общего удорожания электроэнергии и будущих издержек на переоборудование производств под использование чистой энергии.