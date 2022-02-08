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Экономика

Цены на алюминий поднялись выше $3230 за тонну впервые за 13 лет

Ведомости

Биржевая цена алюминия в ходе торгов 8 февраля превысила $3230 за тонну, что стало максимальным значением с июля 2008 г., свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца к 18:04 дорожали на 2,83% до $3220,5 за тонну. На пике стоимость металла достигала $3236 за тонну.

В середине октября прошлого года цена алюминия преодолела отметку в $3200/т на фоне рекордного подорожания энергоносителей, однако уже в начале ноября упала ниже $2600. Рост возобновился в декабре, а 12 января цены вновь поднялись выше $3000/т. Ценовое ралли наблюдается на фоне рекордно низкого с 2007 г. уровня запасов алюминия на складах LME.

Европейские производители алюминия, на которых приходится до 15% мирового экспорта металла, предупредили о сокращениях производства и закрытии части мощностей, при этом некоторые аналитики прогнозируют рост цен на металл в долгосрочной перспективе до $3400 за тонну в результате текущего общего удорожания электроэнергии и будущих издержек на переоборудование производств под использование чистой энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных