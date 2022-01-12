Цены на алюминий в Европе поднялись выше $3000 впервые с октября
Цены на алюминий в ходе торгов на Лондонской бирже металлов превысили $3000 за тонну впервые с 21 октября, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 15:25 мск трехмесячные фьючерсы на алюминий росли на 1,52% до $3015 за тонну.
За прошлый год цены на алюминий выросли более чем на 40%, достигнув пика в середине октября. Тогда они превысили $3200 за тонну впервые за 13 лет на фоне дефицита энергетического угля в Китае, общего подорожания энергоносителей и переворота в Гвинее, которая занимает первое место в мире по запасам бокситов.