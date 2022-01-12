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Экономика

Цены на алюминий в Европе поднялись выше $3000 впервые с октября

Ведомости

Цены на алюминий в ходе торгов на Лондонской бирже металлов превысили $3000 за тонну впервые с 21 октября, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:25 мск трехмесячные фьючерсы на алюминий росли на 1,52% до $3015 за тонну.

За прошлый год цены на алюминий выросли более чем на 40%, достигнув пика в середине октября. Тогда они превысили $3200 за тонну впервые за 13 лет на фоне дефицита энергетического угля в Китае, общего подорожания энергоносителей и переворота в Гвинее, которая занимает первое место в мире по запасам бокситов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных