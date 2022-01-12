Цены на алюминий в Европе поднялись выше $3000 впервые с октября

За прошлый год цены на алюминий выросли более чем на 40%, достигнув пика в середине октября. Тогда они превысили $3200 за тонну впервые за 13 лет на фоне дефицита энергетического угля в Китае, общего подорожания энергоносителей и переворота в Гвинее, которая занимает первое место в мире по запасам бокситов.