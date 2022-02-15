Bloomberg: трейдеры и покупатели нефти из РФ начали готовиться к санкциям из-за Украины

По оценке JPMorgan Chase & Co., подорожание нефти до $150 за баррель почти остановит рост мировой экономики и приведет к тому, что инфляция в среднем преодолеет порог в 7%. Это более чем в три раза превышает показатели, на которые ориентируются большинство центральных банков. Сейчас нефть примерно на 50% дороже, чем год назад: Brent торгуется в районе $94,2/барр., WTI — $93,1/барр.