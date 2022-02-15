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Bloomberg: трейдеры и покупатели нефти из РФ начали готовиться к санкциям из-за Украины

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Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти в Азии начали готовиться к возможному введению санкций против России западными странами в случае вторжения российских войск на Украину, передает Bloomberg.

Участники рынка опасаются ограничений на экспорт сырья, особенно дальневосточных сортов российской нефти ESPO и Sokol. Некоторые из них сообщили, что начали пересматривать планы закупок на апрель.

Некоторые европейские покупатели заявили, что все еще ждут того, чтобы в полной мере увидеть влияние на рынок ситуации вокруг Украины. Азия — крупный покупатель не только сырой нефти, но и нефтепродуктов: нафты, дизельного топлива и мазута. Торговые ограничения могут привести к их удорожанию, как это произошло с бензином и дизелем.

Цены на более популярные в Азии сорта ESPO и Sokol пока держатся на высоком уровне, отмечает Bloomberg. Нефть Sokol на прошлой неделе торговалась с наибольшей премией за два года благодаря высокому спросу. Тем временем в Европе нефть марки Urals подешевела: дисконт к североморскому эталону Brent по состоянию на 11 февраля достиг максимума с апреля 2020 г., по данным S&P Global Platts.

По оценке трейдеров, больше всего от санкций против России и потенциального падения популярности ESPO и Sokol в Азии могут выиграть Саудовская Аравия и Абу-Даби. Покупатели могут попытаться увеличить поставки через долгосрочные нефтяные контракты в арабском королевстве или спотовые контракты — в эмирате.

Американский сорт WTI и североморская нефть — менее подходящие для Азии альтернативы, поскольку из-за растущего спроса на Западе они становятся дороже, чем нефть с Ближнего Востока, отмечает Bloomberg.

Аналитики прогнозируют, что подорожание нефти выше $100 за баррель приведет к замедлению роста мировой экономики и разгону инфляции. Согласно шоковому сценарию Bloomberg Economics, увеличение стоимости нефти примерно с $70 за баррель в конце прошлого года до $100 к концу февраля спровоцирует ускорение инфляции в США и странах Европы примерно на 0,5% во второй половине текущего года.

По оценке JPMorgan Chase & Co., подорожание нефти до $150 за баррель почти остановит рост мировой экономики и приведет к тому, что инфляция в среднем преодолеет порог в 7%. Это более чем в три раза превышает показатели, на которые ориентируются большинство центральных банков. Сейчас нефть примерно на 50% дороже, чем год назад: Brent торгуется в районе $94,2/барр., WTI — $93,1/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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