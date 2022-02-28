«Яндекс» приостановил наем новых сотрудников на две недели
«Яндекс» принял решение приостановить наем новых сотрудников в ближайшие две недели. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
«Что касается найма – мы приняли решение поставить его на паузу на ближайшие две недели», — отметил представитель.
При этом действующим сотрудникам компании, в том числе стажерам и работникам на испытательном сроке, компания выплатит дополнительно одну заработную плату.
27 февраля управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян разослал штату письмо с «анонсами и мыслями». Компания снова разрешила сотрудникам работать удаленно на постоянной основе. В письме также сообщалось, что топ-менеджмент намерен обсудить с сотрудниками падение доходов на фоне ситуации вокруг Украины, сообщал «Интерфакс».
«Говорите и старайтесь поддерживать друг друга. Личное общение с друзьями, семьей и близкими — лучше всего. Не закрывайтесь и не пытайтесь все переживать самостоятельно», — написал он.