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Бизнес

«Яндекс» приостановил наем новых сотрудников на две недели

Ведомости

«Яндекс» принял решение приостановить наем новых сотрудников в ближайшие две недели. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

«Что касается найма – мы приняли решение поставить его на паузу на ближайшие две недели», — отметил представитель.

При этом действующим сотрудникам компании, в том числе стажерам и работникам на испытательном сроке, компания выплатит дополнительно одну заработную плату.

27 февраля управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян разослал штату письмо с «анонсами и мыслями». Компания снова разрешила сотрудникам работать удаленно на постоянной основе. В письме также сообщалось, что топ-менеджмент намерен обсудить с сотрудниками падение доходов на фоне ситуации вокруг Украины, сообщал «Интерфакс».

«Говорите и старайтесь поддерживать друг друга. Личное общение с друзьями, семьей и близкими — лучше всего. Не закрывайтесь и не пытайтесь все переживать самостоятельно», — написал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных