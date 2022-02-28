«Яндекс» приостановил наем новых сотрудников на две недели

27 февраля управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян разослал штату письмо с «анонсами и мыслями». Компания снова разрешила сотрудникам работать удаленно на постоянной основе. В письме также сообщалось, что топ-менеджмент намерен обсудить с сотрудниками падение доходов на фоне ситуации вокруг Украины, сообщал «Интерфакс».