eBay с 3 марта приостановила доставку в Россию
Американский онлайн-ритейлер eBay приостановил доставку в Россию и на Украину, передает ТАСС.
В заявлении отмечается, что компания приостановила «международную доставку на Украину и в Россию с 3 марта, чтобы защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках».
США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию в Донбассе. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.