eBay с 3 марта приостановила доставку в Россию

На фоне западных санкций поставки в Россию приостановил целый ряд компаний из технологического и других секторов, включая Apple, Microsoft, Ericsson, Siemens, Nokia, Canon, Oracle, SAP, Autodesk, а также несколько автомобильных концернов, в том числе Volkswagen, Ford, Skoda и Suzuki.