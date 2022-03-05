Adobe прекращает продажу своих продуктов в России

Технологическая компания Adobe (программы Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader и формат PDF) прекращает продажу своих продуктов и услуг в России и отключает доступ к ряду из них для «подконтрольных правительству СМИ». Об этом сообщил в корпоративном блоге глава Adobe Шантану Нарайен.