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Adobe прекращает продажу своих продуктов в России

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Технологическая компания Adobe (программы Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader и формат PDF) прекращает продажу своих продуктов и услуг в России и отключает доступ к ряду из них для «подконтрольных правительству СМИ». Об этом сообщил в корпоративном блоге глава Adobe Шантану Нарайен. 

«Adobe немедленно прекращает все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России», — отмечается в заявлении. 

Там говорится, что Adobe Foundation выделил серию грантов на $1 млн для гуманитарной помощи беженцам из Украины. 

США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине.

На фоне западных санкций поставки в Россию приостановил целый ряд компаний из технологического и других секторов, включая Apple, MicrosoftEricssonSiemens, Nokia, Canon, Oracle, SAP, Autodesk, а также несколько автомобильных концернов, в том числе Volkswagen, Ford, Skoda и Suzuki.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных