Adobe прекращает продажу своих продуктов в России

Технологическая компания Adobe (программы Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader и формат PDF) прекращает продажу своих продуктов и услуг в России и отключает доступ к ряду из них для «подконтрольных правительству СМИ». Об этом сообщил в корпоративном блоге глава Adobe Шантану Нарайен.
«Adobe немедленно прекращает все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России», — отмечается в заявлении.
Там говорится, что Adobe Foundation выделил серию грантов на $1 млн для гуманитарной помощи беженцам из Украины.
США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине.
На фоне западных санкций поставки в Россию приостановил целый ряд компаний из технологического и других секторов, включая Apple, Microsoft, Ericsson, Siemens, Nokia, Canon, Oracle, SAP, Autodesk, а также несколько автомобильных концернов, в том числе Volkswagen, Ford, Skoda и Suzuki.