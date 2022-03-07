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WSJ: Boeing приостановил закупку титана в России

Ведомости

Американский авиаконцерн Boeing заявил о приостановке закупок титана в России и закрытии технических отделов в Москве и Киеве, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Пресс-секретарь Boeing сообщил, что компания получает около трети своего титана из России, также Boeing сотрудничает с США, Японией, Китаем и Казахстаном.

«Производитель самолетов много лет назад сделал большую ставку на титан страны, который имеет решающее значение для производства коммерческих и военных самолетов, и Boeing предупредил, что геополитические изменения могут создать проблемы с поставками в будущем», — говорится в статье.

Титан поставляла российская корпорация «ВСМПО–Ависма», основными владельцами которой являются структуры Михаила Шелкова (65,27%) и госкорпорация «Ростех» (владеет блокпакетом). Компания занимает до четверти мирового рынка и обеспечивает до 35% всех потребностей в титане Boeing.

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«ВСМПО-Ависма» намерено переориентировать сбытовую политику с рынка США на другие рынки и направления, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Дмитрий Осипов. Он выразил сожаление по поводу приостановки контракта и сообщил, что компания была готова к «подобному развитию событий». По его словам, у корпорации есть «все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков».

«Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности», — сказал Осипов.

В 2020 г. «ВСМПО–Ависма» экспортировала 66% объема выпущенной продукции, следует из годового отчета компании. Основной объем зарубежных поставок, в общей сложности более 80%, пришелся на США и страны ЕС. 

Ввод ограничений на поставки продукции «ВСМПО–Ависма» приведет к росту цен на титан на мировом рынке и может вызвать глобальные перебои в его производстве, отмечали эксперты. По их словам, заменить продукцию российского предприятия будет нелегко, даже с учетом растущей конкуренции на рынке титана.

Ранее авиаконцерн Boeing решил приостановить техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Деятельность подразделений Boeing в Москве также приостановлена. 

США объявили о новых ограничениях по экспорту высокотехнологичной продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Евросоюз также ввел запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техобслуживанию гражданских воздушных судов, а европейские лизинговые компании должны в течение месяца вернуть из России все сданные в аренду самолеты. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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