WSJ: Boeing приостановил закупку титана в России
Американский авиаконцерн Boeing заявил о приостановке закупок титана в России и закрытии технических отделов в Москве и Киеве, передает The Wall Street Journal (WSJ).
Пресс-секретарь Boeing сообщил, что компания получает около трети своего титана из России, также Boeing сотрудничает с США, Японией, Китаем и Казахстаном.
«Производитель самолетов много лет назад сделал большую ставку на титан страны, который имеет решающее значение для производства коммерческих и военных самолетов, и Boeing предупредил, что геополитические изменения могут создать проблемы с поставками в будущем», — говорится в статье.
Титан поставляла российская корпорация «ВСМПО–Ависма», основными владельцами которой являются структуры Михаила Шелкова (65,27%) и госкорпорация «Ростех» (владеет блокпакетом). Компания занимает до четверти мирового рынка и обеспечивает до 35% всех потребностей в титане Boeing.
«ВСМПО-Ависма» намерено переориентировать сбытовую политику с рынка США на другие рынки и направления, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Дмитрий Осипов. Он выразил сожаление по поводу приостановки контракта и сообщил, что компания была готова к «подобному развитию событий». По его словам, у корпорации есть «все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков».
«Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности», — сказал Осипов.
В 2020 г. «ВСМПО–Ависма» экспортировала 66% объема выпущенной продукции, следует из годового отчета компании. Основной объем зарубежных поставок, в общей сложности более 80%, пришелся на США и страны ЕС.
Ранее авиаконцерн Boeing решил приостановить техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Деятельность подразделений Boeing в Москве также приостановлена.
США объявили о новых ограничениях по экспорту высокотехнологичной продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Евросоюз также ввел запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техобслуживанию гражданских воздушных судов, а европейские лизинговые компании должны в течение месяца вернуть из России все сданные в аренду самолеты.