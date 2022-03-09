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Бизнес

Adidas назвала дату закрытия магазинов в России

Ведомости

Бренд спортивной одежды и обуви Adidas с 9 марта приостановил прием заказов через приложение и сайт, компания намерена закрыть все свои розничные магазины в России 13 марта. Об этом говорится в заявлении Adidas.

«Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно», — отмечается в заявлении.

Возможность оформления заказов онлайн сейчас недоступна.

Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.

В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания Heineken. Гастрономический гид Michelin также объявил о приостановке деятельности в России. Аналогичное решение приняли финские компании Paulig и Valio. Прекратили работу производители спортивных товаров Nike и Puma, магазины одежды испанских Inditex и Mango.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных