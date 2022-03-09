Adidas назвала дату закрытия магазинов в России
Бренд спортивной одежды и обуви Adidas с 9 марта приостановил прием заказов через приложение и сайт, компания намерена закрыть все свои розничные магазины в России 13 марта. Об этом говорится в заявлении Adidas.
«Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно», — отмечается в заявлении.
Возможность оформления заказов онлайн сейчас недоступна.
Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.
В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания Heineken. Гастрономический гид Michelin также объявил о приостановке деятельности в России. Аналогичное решение приняли финские компании Paulig и Valio. Прекратили работу производители спортивных товаров Nike и Puma, магазины одежды испанских Inditex и Mango.