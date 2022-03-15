Michelin объявила о приостановке работы в России
Французская Michelin, один из крупнейших в мире производителей шин, приостановила поставки продукции в Россию и производство на подмосковном заводе, следует из сообщения пресс-службы компании.
«В текущих сложных и неопределенных условиях приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России», — говорится в сообщении. На подмосковном заводе в Давыдово, по данным компании, работает 750 человек. В пресс-службе заверили, что Michelin будет адаптироваться по мере развития ситуации.
Компания начала работать в России в 1997 г. В 2004 г. Michelin открыла завод по производству шин в деревне Давыдово в Орехово-Зуевском районе. Там же был открыт первый в России цех резиносмешения и первый на заводах компании цех по шипованию.
Ранее стало известно, что японский производитель автомобильных шин Bridgestone решил приостановить работу своего завода в Ульяновске с 18 марта, а также приостановить экспорт товаров в Россию.
Ранее несколько иностранных автопроизводителей сообщили о приостановке работы своих заводов в России на фоне спецоперации на Украине, западных санкций и падения курса рубля.