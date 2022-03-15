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Michelin объявила о приостановке работы в России

Ведомости

Французская Michelin, один из крупнейших в мире производителей шин, приостановила поставки продукции в Россию и производство на подмосковном заводе, следует из сообщения пресс-службы компании. 

«В текущих сложных и неопределенных условиях приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России», — говорится в сообщении. На подмосковном заводе в Давыдово, по данным компании, работает 750 человек. В пресс-службе заверили, что Michelin будет адаптироваться по мере развития ситуации.

Компания начала работать в России в 1997 г. В 2004 г. Michelin открыла завод по производству шин в деревне Давыдово в Орехово-Зуевском районе. Там же был открыт первый в России цех резиносмешения и первый на заводах компании цех по шипованию.

Ранее стало известно, что японский производитель автомобильных шин Bridgestone решил приостановить работу своего завода в Ульяновске с 18 марта, а также приостановить экспорт товаров в Россию.

Ранее несколько иностранных автопроизводителей сообщили о приостановке работы своих заводов в России на фоне спецоперации на Украине, западных санкций и падения курса рубля.

Ранее по теме: Bridgestone решил приостановить производство шин в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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