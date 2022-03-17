Мурашко заявил о стабильной ситуации на российском рынке лекарств
Ситуация на рынке лекарств в России сейчас стабильная, все фармкомпании продолжают работать, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.
«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года», — сообщил Мурашко (цитата по «РИА Новости»). По его данным, с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот ввели более 433,6 млн упаковок препаратов – показатель вырос на 19% в годовом выражении.
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка.
8 марта правительство временно запретило вывозить из России медицинские изделия иностранного производства. Согласно документу, из страны нельзя вывозить медизделия, доставленные из государств, которые присоединились к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Запрет на вывоз будет действовать до 31 декабря 2022 г.
Международные фармкомпании Pfizer, Lilly, AbbVie ранее объявили, что не будут проводить клинические испытания своих препаратов в России. Представители Sanofi и MSD сообщили «Ведомостям», что также откажутся от испытаний в стране.