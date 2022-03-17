Мурашко заявил о стабильной ситуации на российском рынке лекарств

«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года», — сообщил Мурашко (цитата по «РИА Новости»). По его данным, с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот ввели более 433,6 млн упаковок препаратов – показатель вырос на 19% в годовом выражении.