Газета
Бизнес

Росавиация разрешила компании «Аэрофлота» проводить ТО Boeing и Airbus

Ведомости

Росавиация разрешила провайдеру технического обслуживания (ТО) и ремонта воздушных судов «А-Техникс» (входит в российскую группу «Аэрофлот») обслуживать самолеты американской компании Boeing и европейского предприятия Airbus. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота» в Telegram-канале.

«А-Техникс» успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus», — говорится в сообщении. В «Аэрофлоте» пояснили, что благодаря расширению сертификата провайдер сможет «выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота» группы.

Таким образом, «А-Техникс» будет обслуживать самолеты Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350. В целом указанный сертификат провайдер получил в 2018 г. для обслуживание российских самолетов Superjet 100.

Ранее Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Среди мер — запрет на предоставление России самолетов и авиационных компонентов, а также других товаров и технологий, которые используются в авиационной и космической отраслях. Осуществлять страхование и техническое обслуживание в указанных сферах также нельзя.

В связи с этим президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать за рубеж после нескольких случаев ареста самолетов отечественных перевозчиков. Сегодня Минтранс уточнил, что сейчас рейсы из России осуществляются в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

Ранее по теме: Минтранс назвал число летающих за рубеж российских авиакомпаний

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных