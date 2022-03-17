Росавиация разрешила компании «Аэрофлота» проводить ТО Boeing и Airbus

Ранее Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Среди мер — запрет на предоставление России самолетов и авиационных компонентов, а также других товаров и технологий, которые используются в авиационной и космической отраслях. Осуществлять страхование и техническое обслуживание в указанных сферах также нельзя.