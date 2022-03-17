Росавиация разрешила компании «Аэрофлота» проводить ТО Boeing и Airbus
«А-Техникс» успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus», — говорится в сообщении. В «Аэрофлоте» пояснили, что благодаря расширению сертификата провайдер сможет «выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота» группы.
Таким образом, «А-Техникс» будет обслуживать самолеты Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350. В целом указанный сертификат провайдер получил в 2018 г. для обслуживание российских самолетов Superjet 100.
Ранее Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Среди мер — запрет на предоставление России самолетов и авиационных компонентов, а также других товаров и технологий, которые используются в авиационной и космической отраслях. Осуществлять страхование и техническое обслуживание в указанных сферах также нельзя.
В связи с этим президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать за рубеж после нескольких случаев ареста самолетов отечественных перевозчиков. Сегодня Минтранс уточнил, что сейчас рейсы из России осуществляются в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.