Газета
Бизнес

Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС

Ведомости

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора.

«Константин Эрнст объявил компании, что он покидает свою текущую должность директора Совета директоров МТС с 17 марта 2022 года», — отмечается в сообщении.

Крупнейшим акционером МТС является АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Ей напрямую принадлежит 42,085% акций мобильного оператора. В марте Эрнст был включен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.

Эрнст являлся независимым директором мобильного оператора, он вошел в состав совета директоров в июне 2020 г. Сейчас в совете находятся восемь человек, председателем является Феликс Евтушенков. В совет директоров МТС также входят Артем Засурский, Регина фон Флемминг, Надя Шурабура, Валентин Юмашев, Вячеслав Николаев, Томас Холтроп и Шайган Херадпир.

Ранее по теме: Великобритания ввела новые персональные санкции против 350 россиян
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных