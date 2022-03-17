Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС

Эрнст являлся независимым директором мобильного оператора, он вошел в состав совета директоров в июне 2020 г. Сейчас в совете находятся восемь человек, председателем является Феликс Евтушенков. В совет директоров МТС также входят Артем Засурский, Регина фон Флемминг, Надя Шурабура, Валентин Юмашев, Вячеслав Николаев, Томас Холтроп и Шайган Херадпир.