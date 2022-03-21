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Тимченко покинул совет директоров «Новатэка»

Ведомости

Геннадий Тимченко 21 марта покинул совет директоров «Новатэка» по собственному желанию, сообщила пресс-служба компании. Ранее Тимченко попал под санкции ЕС, затем его не включили в список утвержденных кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров компании.

«Новатэк сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд. В частности, итальянские власти арестовали яхту Тимченко Lena за 50 млн евро.

«Новатэк» — компания, занимающаяся добычей природного газа, вторая в России по объемам производства. На конец 2021 г. основными акционерами компании являлись Леонид Михельсон (24,8%), Геннадий Тимченко (23,5%), Total (19,4%) и «Газпром» (10%).

Ранее по теме: Попавший под западные санкции Тимченко покинет совет директоров «Новатэка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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