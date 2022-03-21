Тимченко покинул совет директоров «Новатэка»
«Новатэк сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд. В частности, итальянские власти арестовали яхту Тимченко Lena за 50 млн евро.
«Новатэк» — компания, занимающаяся добычей природного газа, вторая в России по объемам производства. На конец 2021 г. основными акционерами компании являлись Леонид Михельсон (24,8%), Геннадий Тимченко (23,5%), Total (19,4%) и «Газпром» (10%).