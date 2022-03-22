«Известия» узнали о повышении цен на товары Nestle и Unilever до 40%

Также производитель планирует повысить цены на готовые завтраки Cini Minis, Fitness и Kosmostars на 20-30%, а вся шоколадная продукция компании подорожает до 25%. Компания пояснила в письме к ритейлерам, что столкнулась с серьезными изменениями рыночной ситуации, проблемами с логистикой при поставках продукции, сырья и упаковки и ростом их стоимости. Также существует риск перебоев с заказами, но производитель принимает меры для восстановления цепочек поставок. Компания отметила, что на себестоимость продукции повлияло и падение курса рубля.