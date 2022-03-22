«Известия» узнали о повышении цен на товары Nestle и Unilever до 40%
Компании Nestle и Unilever уведомили партнеров о повышении цен на свою продукцию до 40% с апреля, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документы. Цены на кофе и кофейные напитки Nescafe поднимутся до 40%, Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детское питание Gerber, Nan Optipro и Nestogen подорожает на 20-30%, а какао и напитки Nesquik — на 20-25%.
Также производитель планирует повысить цены на готовые завтраки Cini Minis, Fitness и Kosmostars на 20-30%, а вся шоколадная продукция компании подорожает до 25%. Компания пояснила в письме к ритейлерам, что столкнулась с серьезными изменениями рыночной ситуации, проблемами с логистикой при поставках продукции, сырья и упаковки и ростом их стоимости. Также существует риск перебоев с заказами, но производитель принимает меры для восстановления цепочек поставок. Компания отметила, что на себестоимость продукции повлияло и падение курса рубля.
Unilever также с 1 апреля повысит цены на свои товары от 10 до 45%. Компания не указала, каких именно брендов это коснется; в России она развивает Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и т. д. В письме Unilever говорится, что цены придется повысить из-за динамики курса рубля, роста расходов на логистику, сырье и упаковку, изменения макроэкономической ситуации, а также санкций.
Издание направило запросы в Х5 Group, «Магнит», «Ашан», «Окей», Metro cash & carry. В правительстве и Минпромторге запросы перенаправили в Минсельхоз.
В министерстве подтвердили изданию, что колебания цен на импортное сырье и перестройка логистики влияют на издержки производителей. Сейчас компании оперативно изменяют каналы поставок или переориентируются на альтернативных поставщиков. Также Минсельхоз направил в Минэкономразвития предложение временно обнулить импортные пошлины на часть ингредиентов для производства шоколада и детского питания.