VK заявил о готовности принять на работу оставшихся без работы айтишников
Холдинг VK готов принять на работу больше тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
По его словам, ведущие игроки на российском IT-рынке, а также правительство должны разработать комплекс мер, который позволит поддержать компании, пострадавшие от уменьшения числа зарубежных заказов. «Со своей стороны, мы уже этим вопросом занялись, и у нас на сегодняшний день открыто — мы готовы принять больше тысячи человек айтишников в нашу компанию. Мы готовы принимать не только отдельных сотрудников, мы готовы принимать людей командами», — заявил Габриелян (цитата по ТАСС).
По его словам, VK уже занимается инвестициями в социальные сети и увеличением инвестиций в аудио- и видеосервисы компании. «Мы надеемся, что за счет инвестиций нам удастся удовлетворить спрос, который мы получили», — заключил он.
Глава группы InfoWatch Наталья Касперская сегодня сообщила, что большое количество IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта, выехав в основном в ближнее зарубежье, но многие из них не уволились и в скором времени вернутся в страну. По ее мнению, для восстановления ситуации нужны не столько материальные меры, а меры для «успокоения» и другие pr-мероприятия. «Потому что это связано не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией наших айтишников», — подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине, после чего западные страны ввели санкции против России. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли 2 марта на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».
Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%. Действующие IT-специалисты в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в российских компаниях. Работникам отрасли будет доступна льготная ипотека. Помимо этого меры поддержки включают налоговые льготы и преференции для отечественного ПО и компаний, получающих доход от рекламы, а также стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных или муниципальных нужд.