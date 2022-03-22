VK заявил о готовности принять на работу оставшихся без работы айтишников

Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%. Действующие IT-специалисты в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в российских компаниях. Работникам отрасли будет доступна льготная ипотека. Помимо этого меры поддержки включают налоговые льготы и преференции для отечественного ПО и компаний, получающих доход от рекламы, а также стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных или муниципальных нужд.