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Бизнес

VK заявил о готовности принять на работу оставшихся без работы айтишников

Ведомости

Холдинг VK готов принять на работу больше тысячи IT-специалистов, оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов, заявил первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, ведущие игроки на российском IT-рынке, а также правительство должны разработать комплекс мер, который позволит поддержать компании, пострадавшие от уменьшения числа зарубежных заказов. «Со своей стороны, мы уже этим вопросом занялись, и у нас на сегодняшний день открыто — мы готовы принять больше тысячи человек айтишников в нашу компанию. Мы готовы принимать не только отдельных сотрудников, мы готовы принимать людей командами», — заявил Габриелян (цитата по ТАСС).

По его словам, VK уже занимается инвестициями в социальные сети и увеличением инвестиций в аудио- и видеосервисы компании. «Мы надеемся, что за счет инвестиций нам удастся удовлетворить спрос, который мы получили», — заключил он.

Глава группы InfoWatch Наталья Касперская сегодня сообщила, что большое количество IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта, выехав в основном в ближнее зарубежье, но многие из них не уволились и в скором времени вернутся в страну. По ее мнению, для восстановления ситуации нужны не столько материальные меры, а меры для «успокоения» и другие pr-мероприятия. «Потому что это связано не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией наших айтишников», — подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине, после чего западные страны ввели санкции против России. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли 2 марта на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».

Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%. Действующие IT-специалисты в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в российских компаниях. Работникам отрасли будет доступна льготная ипотека. Помимо этого меры поддержки включают налоговые льготы и преференции для отечественного ПО и компаний, получающих доход от рекламы, а также стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных или муниципальных нужд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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