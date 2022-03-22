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Бизнес

Производитель шин Nokian Tyres приостановит инвестиции в производство в России

Ведомости

Финская компания Nokian Tyres, специализирующаяся на изготовлении шин, приостанавливает инвестиции в производство на территории России, сообщает пресс-служба компании. 

«Продолжая работы по производству шин для легковых автомобилей в России, мы хотим быть уверены, что завод будет управляться и контролироваться Nokian Tyres и в будущем. Мы больше не будем инвестировать в производство в России», — говорится в сообщении. Помимо этого в компании пообещали увеличить мощности заводов в Финляндии и США в ближайшее время. Согласно плану, все продаваемые в Северной Европе шины будут в дальнейшем производиться в финском городе Нокиа, а шины для североамериканского рынка — в Нокиа и в США.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими сотрудниками и продолжаем оказывать помощь им и их семьям. Более половины наших работников в этой стране — это мужчины, поэтому они не могут покинуть территорию Украины, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им», — подчеркнуто в сообщении. В компании также пообещали следить за развитием ситуации и принимать решения по мере необходимости.

15 марта французская компания Michelin приостановила поставки продукции в Россию и производство на подмосковном заводе. На предприятии в Давыдово, по данным компании, работает 750 человек.

Японский производитель автомобильных шин Bridgestone также решил приостановить работу своего завода в Ульяновске с 18 марта. С 14 марта приостановлен экспорт товаров в Россию. Согласно сайту представительства компании, завод в Ульяновске начал работать в 2016 г. По состоянию на декабрь 2021 г. на заводе работало более 900 человек. 

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России после начала спецоперации на Украине, введения антироссийских санкций, падения курса рубля и возникновения проблем с логистикой. Уже приостановили работу в стране некоторые иностранные сети магазинов товаров для дома, одежды, производители техники и автомобилей, энергетические компании и др.

Ранее по теме: Michelin объявила о приостановке работы в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных