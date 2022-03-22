Производитель шин Nokian Tyres приостановит инвестиции в производство в России
Финская компания Nokian Tyres, специализирующаяся на изготовлении шин, приостанавливает инвестиции в производство на территории России, сообщает пресс-служба компании.
«Продолжая работы по производству шин для легковых автомобилей в России, мы хотим быть уверены, что завод будет управляться и контролироваться Nokian Tyres и в будущем. Мы больше не будем инвестировать в производство в России», — говорится в сообщении. Помимо этого в компании пообещали увеличить мощности заводов в Финляндии и США в ближайшее время. Согласно плану, все продаваемые в Северной Европе шины будут в дальнейшем производиться в финском городе Нокиа, а шины для североамериканского рынка — в Нокиа и в США.
«Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими сотрудниками и продолжаем оказывать помощь им и их семьям. Более половины наших работников в этой стране — это мужчины, поэтому они не могут покинуть территорию Украины, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им», — подчеркнуто в сообщении. В компании также пообещали следить за развитием ситуации и принимать решения по мере необходимости.
15 марта французская компания Michelin приостановила поставки продукции в Россию и производство на подмосковном заводе. На предприятии в Давыдово, по данным компании, работает 750 человек.
Японский производитель автомобильных шин Bridgestone также решил приостановить работу своего завода в Ульяновске с 18 марта. С 14 марта приостановлен экспорт товаров в Россию. Согласно сайту представительства компании, завод в Ульяновске начал работать в 2016 г. По состоянию на декабрь 2021 г. на заводе работало более 900 человек.
Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России после начала спецоперации на Украине, введения антироссийских санкций, падения курса рубля и возникновения проблем с логистикой. Уже приостановили работу в стране некоторые иностранные сети магазинов товаров для дома, одежды, производители техники и автомобилей, энергетические компании и др.