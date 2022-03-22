Производитель шин Nokian Tyres приостановит инвестиции в производство в России

«Продолжая работы по производству шин для легковых автомобилей в России, мы хотим быть уверены, что завод будет управляться и контролироваться Nokian Tyres и в будущем. Мы больше не будем инвестировать в производство в России», — говорится в сообщении. Помимо этого в компании пообещали увеличить мощности заводов в Финляндии и США в ближайшее время. Согласно плану, все продаваемые в Северной Европе шины будут в дальнейшем производиться в финском городе Нокиа, а шины для североамериканского рынка — в Нокиа и в США.