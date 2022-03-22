«Моторинвест» выделит свыше 13 млрд рублей на производство электромобилей под Липецком

Минпромторг в сентябре 2021 г. опубликовал проекты расширения действия программ льготного автокредитования и льготного лизинга на российские электромобили, скидка по ним составит 25% (но не более 625 000 руб.). Но пока ни один из проектов легковых автомобилей на электротяге в России не добрался до выпуска товарной продукции.