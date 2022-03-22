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«Моторинвест» выделит свыше 13 млрд рублей на производство электромобилей под Липецком

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Компания «Моторинвест» и Липецкая область заключили специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом по производству электромобилей, сообщает пресс-служба Минпромторга. В организацию производства компания планирует инвестировать свыше 13 млрд руб. за 11 лет.

«Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд руб. за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 000 электромобилей пяти моделей», — сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В рамках специнвестконтракта (СПИК) будут внедряться технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей под брендом Evolute. Благодаря реализации СПИКа в Липецкой области будет создано почти 2000 новых рабочих мест, отметили в пресс-службе ведомства. Ожидается, что пробег на одном заряде батареи у производимых машин составит от 200 до 700 км.

СПИК гарантирует компании неухудшение условий ведения бизнеса в России на срок контракта и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации производства. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция сделана в России. Наличие СПИКа необходимо инвесторам для участия в госпрограммах поддержки спроса.

Минпромторг в сентябре 2021 г. опубликовал проекты расширения действия программ льготного автокредитования и льготного лизинга на российские электромобили, скидка по ним составит 25% (но не более 625 000 руб.). Но пока ни один из проектов легковых автомобилей на электротяге в России не добрался до выпуска товарной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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