«Моторинвест» выделит свыше 13 млрд рублей на производство электромобилей под Липецком
Компания «Моторинвест» и Липецкая область заключили специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом по производству электромобилей, сообщает пресс-служба Минпромторга. В организацию производства компания планирует инвестировать свыше 13 млрд руб. за 11 лет.
«Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд руб. за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 000 электромобилей пяти моделей», — сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
В рамках специнвестконтракта (СПИК) будут внедряться технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей под брендом Evolute. Благодаря реализации СПИКа в Липецкой области будет создано почти 2000 новых рабочих мест, отметили в пресс-службе ведомства. Ожидается, что пробег на одном заряде батареи у производимых машин составит от 200 до 700 км.
СПИК гарантирует компании неухудшение условий ведения бизнеса в России на срок контракта и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации производства. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция сделана в России. Наличие СПИКа необходимо инвесторам для участия в госпрограммах поддержки спроса.
Минпромторг в сентябре 2021 г. опубликовал проекты расширения действия программ льготного автокредитования и льготного лизинга на российские электромобили, скидка по ним составит 25% (но не более 625 000 руб.). Но пока ни один из проектов легковых автомобилей на электротяге в России не добрался до выпуска товарной продукции.