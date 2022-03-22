Bloomberg: Google начала вывозить сотрудников из России
Компания Google начала негласно вывозить сотрудников из России в последние недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений.
По словам одного из собеседников агентства, в московском офисе Google работает 244 человека. Компания помогает тем, кто выразил заинтересованность в переезде. Также была организована релокация порядка 50 сотрудников Google в Киеве. Куда именно переезжают работники, не уточняется.
Руководство компании уведомило сотрудников о том, что круглосуточно работает над обеспечением безопасности своих украинских сотрудников, отмечает Bloomberg.
В начале марта Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России. Также была приостановлена регистрация новых пользователей облачной платформы Google Cloud в России и ограничен доступ к платным приложениям и подпискам в магазине Google Play для российских пользователей.
11 марта принадлежащий Google видохостинг Youtube сообщил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам российских государственных СМИ, а также удалит контент о военной операции, который «нарушает политику платформы».
В минувшую пятницу, 18 марта, Роскомнадзор обвинил Youtube в трансляции рекламных роликов с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации в России и Белоруссии. В ведомстве также отметили, что распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию Google. В тот же день «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, что российский интернет-регулятор может заблокировать Youtube уже в ближайшие дни.
Накануне Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры признал американскую Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Принадлежащие компании соцсети Facebook и Instagram на момент вынесения решения суда уже были заблокированы.