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Bloomberg: Google начала вывозить сотрудников из России

Ведомости

Компания Google начала негласно вывозить сотрудников из России в последние недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений.

По словам одного из собеседников агентства, в московском офисе Google работает 244 человека. Компания помогает тем, кто выразил заинтересованность в переезде. Также была организована релокация порядка 50 сотрудников Google в Киеве. Куда именно переезжают работники, не уточняется.

Руководство компании уведомило сотрудников о том, что круглосуточно работает над обеспечением безопасности своих украинских сотрудников, отмечает Bloomberg.

В начале марта Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России. Также была приостановлена регистрация новых пользователей облачной платформы Google Cloud в России и ограничен доступ к платным приложениям и подпискам в магазине Google Play для российских пользователей.

11 марта принадлежащий Google видохостинг Youtube сообщил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам российских государственных СМИ, а также удалит контент о военной операции, который «нарушает политику платформы».

В минувшую пятницу, 18 марта, Роскомнадзор обвинил Youtube в трансляции рекламных роликов с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации в России и Белоруссии. В ведомстве также отметили, что распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию Google. В тот же день «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, что российский интернет-регулятор может заблокировать Youtube уже в ближайшие дни.

Накануне Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры признал американскую Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Принадлежащие компании соцсети Facebook и Instagram на момент вынесения решения суда уже были заблокированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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