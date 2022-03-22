Bloomberg: Google начала вывозить сотрудников из России

В минувшую пятницу, 18 марта, Роскомнадзор обвинил Youtube в трансляции рекламных роликов с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации в России и Белоруссии. В ведомстве также отметили, что распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию Google. В тот же день «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, что российский интернет-регулятор может заблокировать Youtube уже в ближайшие дни.