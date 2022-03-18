Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространять угрозы в адрес россиян
Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC немедленно прекратить распространение угроз в адрес жителей России на Youtube, говорится на сайте ведомства. Ранее Youtube начал транслировать рекламу с призывами выводить из строя железные дороги России и Белоруссии. Роскомнадзор назвал действия Youtube террористическими и угрожающими жизни и здоровью россиян.
«Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре заявили, что американские ИТ-компании, в том числе Meta Platforms, в последние недели заняли четкую антироссийскую позицию. На их площадках развернута «целенаправленная кампания по дискредитации российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом». Ведомство подчеркнуло, что Meta и Google своими действиями нарушают российское законодательство и общепринятые нормы морали.
Ранее Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру. В компании пояснили, что такое решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналам российских СМИ и назвал недопустимыми какие-либо ограничения в их отношении. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин в свою очередь предупредил, что блокировка Youtube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.