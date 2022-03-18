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Общество

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространять угрозы в адрес россиян

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC немедленно прекратить распространение угроз в адрес жителей России на Youtube, говорится на сайте ведомства. Ранее Youtube начал транслировать рекламу с призывами выводить из строя железные дороги России и Белоруссии. Роскомнадзор назвал действия Youtube террористическими и угрожающими жизни и здоровью россиян.

«Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре заявили, что американские ИТ-компании, в том числе Meta Platforms, в последние недели заняли четкую антироссийскую позицию. На их площадках развернута «целенаправленная кампания по дискредитации российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом». Ведомство подчеркнуло, что Meta и Google своими действиями нарушают российское законодательство и общепринятые нормы морали.

Ранее Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру. В компании пояснили, что такое решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналам российских СМИ и назвал недопустимыми какие-либо ограничения в их отношении. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин в свою очередь предупредил, что блокировка Youtube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора. 

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал от Youtube восстановить доступ к аккаунту «Спаса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных