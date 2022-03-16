Роскомнадзор потребовал от Youtube восстановить доступ к аккаунту «Спаса»
Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к Youtube-аккаунту телеканала «Спас» и объяснить причины блокировки, следует из заявления на сайте ведомства.
«Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, а в особенности способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства», — подчеркнуто в заявлении.
«Спас» — это самый популярный православный российский ресурс, Youtube-канал которого насчитывал более миллиона подписчиков. В пресс-службе телеканала сообщили, что переносят вещание в Rutube, а также загружают на платформу архив выпусков передач.
14 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к Youtube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд». В ведомстве сообщили, что такие ограничения «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». РКН назвал недопустимыми какие-либо ограничения в отношении этих каналов.
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин в свою очередь предупредил, что блокировка Youtube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора. По его словам, у платформы есть целый список нарушений, который может послужить основанием для блокировки.
Ранее Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру. В компании пояснили, что такое решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.