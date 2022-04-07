WSJ: Более 1000 сотрудников «Яндекса», Avito и «Тинькофф банка» уехали в Турцию
Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что в компании «давно можно работать удаленно». «Мы не контролируем откуда работают удаленные сотрудники», — отметил представитель.
В Avito сообщили Forbes, что компания не занималась релокацией специалистов за границу. «У нас сохранены гибридный и удаленный режимы работы, мы не регламентируем перемещение сотрудников, если это не мешает им работать из любой удобной им локации», — сообщили в пресс-службе компании. Представитель «Тинькофф банка» от комментариев отказался.
В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что в апреле Россию в рамках «второй волны» эмиграции могут покинуть от 70 000 до 100 000 представителей IT-индустрии. По его оценке, «первая волна» уже прошла после начала военной операции на Украине, тогда Россию покинули 50 000–70 000 человек.
В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, призванный удержать IT-работников в стране. В частности, российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля на три года до конца 2024 г. IT-компании смогут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты. Также будет запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и смогут рассчитывать на льготную ипотеку. Правительство также планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.