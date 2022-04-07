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WSJ: Более 1000 сотрудников «Яндекса», Avito и «Тинькофф банка» уехали в Турцию

Ведомости

Более 1000 сотрудников «Яндекса», Avito и «Тинькофф банка» переехали в Турцию после начала военной спецоперации на Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Из них около 900 человек — сотрудники «Яндекса», а треть из них спустя время покинули страну.

Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что в компании «давно можно работать удаленно». «Мы не контролируем откуда работают удаленные сотрудники», — отметил представитель.

В Avito сообщили Forbes, что компания не занималась релокацией специалистов за границу. «У нас сохранены гибридный и удаленный режимы работы, мы не регламентируем перемещение сотрудников, если это не мешает им работать из любой удобной им локации», — сообщили в пресс-службе компании. Представитель «Тинькофф банка» от комментариев отказался.

В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что в апреле Россию в рамках «второй волны» эмиграции могут покинуть от 70 000 до 100 000 представителей IT-индустрии. По его оценке, «первая волна» уже прошла после начала военной операции на Украине, тогда Россию покинули 50 000–70 000 человек.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, призванный удержать IT-работников в стране. В частности, российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля на три года до конца 2024 г. IT-компании смогут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты. Также будет запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и смогут рассчитывать на льготную ипотеку. Правительство также планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных