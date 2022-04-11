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Песков оценил решение «Интерроса» выкупить долю Societe Generale в Росбанке

Ведомости

Иностранные компании продают свои активы в России по своему усмотрению, продажа — это полностью выбор хозяина бизнеса, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, не стоит ли крупным российским бизнесменам поучаствовать в разрешении ситуации с компаниями, которые приостанавливают работу в России. 11 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке доли французской Societe Generale в Росбанке.

«Это же зависит от решения хозяина той или иной компании, если она не просто приостанавливает свою работу, а если они решили покинуть Россию, то дальше все будет зависеть от решения владельцев — решат ли они продать это кому-то из российских физических или юридических лиц или какие-то другие варианты. Это целиком и полностью выбор хозяина и предмет договоренностей с потенциальными приобретателями», — заявил Песков.

Ранее сегодня холдинг «Интеррос» сообщил, что договорился о выкупе доли Societe Generale в 99,4%. Сделку планируется закрыть «через несколько недель». Сумма сделки не раскрывается. В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.

На фоне новостей о покупке «Интерросом» акции Росбанка на 10:44 мск выросли на 39,47% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня торгов, до 95,4 руб. за акцию.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России после 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине. По оценке Йельского университета, с февраля работу в России приостановили или прекратили более 600 зарубежных компаний в разных сферах.

В начале марта российские власти начали обсуждать возможности национализации производства иностранных компаний. В частности, был разработан законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» — о введении временной администрации российским имуществом иностранных компаний, которые приостановили работу в стране. Однако, по данным «Известий», принятие законопроекта приостановили. Разработка документа продолжается, но власти не хотят принимать его сейчас, чтобы не обострять ситуацию, говорил источник издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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