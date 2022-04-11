Песков оценил решение «Интерроса» выкупить долю Societe Generale в Росбанке

«Это же зависит от решения хозяина той или иной компании, если она не просто приостанавливает свою работу, а если они решили покинуть Россию, то дальше все будет зависеть от решения владельцев — решат ли они продать это кому-то из российских физических или юридических лиц или какие-то другие варианты. Это целиком и полностью выбор хозяина и предмет договоренностей с потенциальными приобретателями», — заявил Песков.