В Госдуму внесли законопроект о внешней администрации в иностранных компаниях

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что такой законопроект разработан и будет внесен в Госдуму 12 апреля. Издание рассказало, что функции внешней администрации по умолчанию будет выполнять ВЭБ.рф, однако комиссия может выбрать другую российскую структуру на эту роль. Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления на 18 месяцев) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки (в этот вариант можно перейти из первого).