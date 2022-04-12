В Госдуму внесли законопроект о внешней администрации в иностранных компаниях
Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли на рассмотрение в Думу законопроект, в котором предлагается вводить внешнее управление иностранными компаниями, которые объявили об уходе из России, сообщила пресс-служба партии.
«Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими», — пояснили в пресс-службе.
Внешняя администрация будет вводиться в таких компаниях по решению межведомственной комиссии при Минэкономразвития по предложению других министерств и глав регионов, а назначаться по решению суда. В пресс-службе отметили, что иностранные собственники смогут возобновить работу в России или продать свой пакет акций.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что такой законопроект разработан и будет внесен в Госдуму 12 апреля. Издание рассказало, что функции внешней администрации по умолчанию будет выполнять ВЭБ.рф, однако комиссия может выбрать другую российскую структуру на эту роль. Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления на 18 месяцев) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки (в этот вариант можно перейти из первого).