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Бизнес

В Госдуму внесли законопроект о внешней администрации в иностранных компаниях

Ведомости

Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли на рассмотрение в Думу законопроект, в котором предлагается вводить внешнее управление иностранными компаниями, которые объявили об уходе из России, сообщила пресс-служба партии.

«Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими», — пояснили в пресс-службе.

Внешняя администрация будет вводиться в таких компаниях по решению межведомственной комиссии при Минэкономразвития по предложению других министерств и глав регионов, а назначаться по решению суда. В пресс-службе отметили, что иностранные собственники смогут возобновить работу в России или продать свой пакет акций.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что такой законопроект разработан и будет внесен в Госдуму 12 апреля. Издание рассказало, что функции внешней администрации по умолчанию будет выполнять ВЭБ.рф, однако комиссия может выбрать другую российскую структуру на эту роль. Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления на 18 месяцев) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки (в этот вариант можно перейти из первого).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных