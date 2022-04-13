Газета
Бизнес

Минтранс оценил количество ж/д вагонов в простое из-за санкций в 150 000

Ведомости

Более 150 000 порожних вагонов находятся в простое из-за изменения грузопотоков в связи с антироссийскими санкциями, говорится в официальном ответе Минэкономразвития совместно с Минтрансом, Минфином и ФТС на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

«Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро меняющаяся конъюнктура рынков создают скопление невостребованного вагонного парка. В настоящее время на сети РЖД более 150 000 порожних вагонов простаивает без грузовых операций. Это негативно влияет на эксплуатационную обстановку, затрудняет продвижение груженых вагонов», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

По мнению Минтранса, для обеспечения стабильности грузоперевозок операторам нужно оценить количество вагонов, которые будут использовать для перевозки грузов, и определить число вагонов для отстоя. Министерство отметило, что к сети железных дорог примыкает более 440 промышленных предприятий и предприятий промышленного железнодорожного транспорта, у которых есть пути для отстоя более 63 000 вагонов.

Снижение погрузки на сети РЖД

Согласно данным обзора «Основные тренды и перспективы перевозки грузов» Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2022 г. снижение погрузки на сети РЖД составит от 2 до 7% в зависимости от того, как экономика адаптируется к санкциям.

По итогам 2021 г. погрузка, по данным РЖД, составила 1282,9 млн т. Это на 3,2% больше, чем в 2020 г., и почти столько же, как в допандемийном 2019 г. (1278,1 млн т). Объем перевозок грузов по сети РЖД, учитывающий ввозимый в страну импорт и транзит, в прошлом году составил 1403,6 млн т.

Также Минтранс прокомментировал предложение РЖД бесплатно предоставить пути общего пользования для отстоя пустых вагонов. В министерстве заявили, что в случае введения моратория на взимание платы за использование путей для простоя вагонов РЖД будет терять около 1 млрд руб. в год.

В документе отмечается, что была создана рабочая группа по морским логистическим маршрутам, которая рассматривает меры для стабилизации ситуации в морском линейном судоходстве. Группа прорабатывает с китайскими транспортными компаниями возможность выделить дополнительный тоннаж под российские грузы. Также рабочая группа изучает возможность создания новых портов на территории дружественных стран и организации фидерных линий на порты Новороссийска и Санкт-Петербурга. 

Западные страны после начала спецоперации России на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Позднее ЕС ограничил возможность российских судов пользоваться портами союза. Европейские компании приостановили грузоперевозки из России и в нее. Об этом заявили крупнейшие контейнерные компании и компании, которые занимаются грузоперевозками по железной дороге.

Ранее по теме: Санкции снизят погрузку на сети РЖД

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных