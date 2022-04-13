Минтранс оценил количество ж/д вагонов в простое из-за санкций в 150 000
Более 150 000 порожних вагонов находятся в простое из-за изменения грузопотоков в связи с антироссийскими санкциями, говорится в официальном ответе Минэкономразвития совместно с Минтрансом, Минфином и ФТС на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.
«Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро меняющаяся конъюнктура рынков создают скопление невостребованного вагонного парка. В настоящее время на сети РЖД более 150 000 порожних вагонов простаивает без грузовых операций. Это негативно влияет на эксплуатационную обстановку, затрудняет продвижение груженых вагонов», — говорится в документе (цитата по ТАСС).
По мнению Минтранса, для обеспечения стабильности грузоперевозок операторам нужно оценить количество вагонов, которые будут использовать для перевозки грузов, и определить число вагонов для отстоя. Министерство отметило, что к сети железных дорог примыкает более 440 промышленных предприятий и предприятий промышленного железнодорожного транспорта, у которых есть пути для отстоя более 63 000 вагонов.
Снижение погрузки на сети РЖД
Согласно данным обзора «Основные тренды и перспективы перевозки грузов» Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2022 г. снижение погрузки на сети РЖД составит от 2 до 7% в зависимости от того, как экономика адаптируется к санкциям.
По итогам 2021 г. погрузка, по данным РЖД, составила 1282,9 млн т. Это на 3,2% больше, чем в 2020 г., и почти столько же, как в допандемийном 2019 г. (1278,1 млн т). Объем перевозок грузов по сети РЖД, учитывающий ввозимый в страну импорт и транзит, в прошлом году составил 1403,6 млн т.
Также Минтранс прокомментировал предложение РЖД бесплатно предоставить пути общего пользования для отстоя пустых вагонов. В министерстве заявили, что в случае введения моратория на взимание платы за использование путей для простоя вагонов РЖД будет терять около 1 млрд руб. в год.
В документе отмечается, что была создана рабочая группа по морским логистическим маршрутам, которая рассматривает меры для стабилизации ситуации в морском линейном судоходстве. Группа прорабатывает с китайскими транспортными компаниями возможность выделить дополнительный тоннаж под российские грузы. Также рабочая группа изучает возможность создания новых портов на территории дружественных стран и организации фидерных линий на порты Новороссийска и Санкт-Петербурга.
Западные страны после начала спецоперации России на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Позднее ЕС ограничил возможность российских судов пользоваться портами союза. Европейские компании приостановили грузоперевозки из России и в нее. Об этом заявили крупнейшие контейнерные компании и компании, которые занимаются грузоперевозками по железной дороге.