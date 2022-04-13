Минтранс оценил количество ж/д вагонов в простое из-за санкций в 150 000

Снижение погрузки на сети РЖД

Согласно данным обзора «Основные тренды и перспективы перевозки грузов» Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2022 г. снижение погрузки на сети РЖД составит от 2 до 7% в зависимости от того, как экономика адаптируется к санкциям.



По итогам 2021 г. погрузка, по данным РЖД, составила 1282,9 млн т. Это на 3,2% больше, чем в 2020 г., и почти столько же, как в допандемийном 2019 г. (1278,1 млн т). Объем перевозок грузов по сети РЖД, учитывающий ввозимый в страну импорт и транзит, в прошлом году составил 1403,6 млн т.