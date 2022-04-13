Алмазодобытчик «Алмар» перенес IPO до конца весны — начала лета
Компания «Алмар», осваивающая месторождения алмазов на севере Якутии, решила перенести первичное размещение на Санкт-Петербургской бирже на конец весны — начало лета 2022 г., пишет «Интерфакс».
Изначально алмазодобытчик планировал провести IPO в марте — апреле. В ходе размещения «Алмар» намерена продать 15% своих акций. Она может стать второй публичной компанией в секторе добычи алмазов в России после «Алроса», а также первым эмитентом в новом для России сегменте «СПБ Юниоры» на «СПБ бирже».
«Алмар» основали в 2015 г. бывшие сотрудники компании «Алроса» как ООО «Арктическая горная компания», в ноябре прошлого года она была преобразована в акционерное общество.
Компания с 2016 г. занимается геологоразведочными работами на россыпях алмазов Хатыстах и Беенчим на севере Якутии. «Алмар» планирует завершить разведку в 2022 г., старт добычи и продаж алмазов запланирован на 2024 г. Ожидается, что после выхода на проектную мощность суммарный объем добычи алмазов достигнет 1-1,2 млн карат в год.
Крупнейший акционер компании — Людмила Николаева, жена главы Якутии Айсена Николаева. По состоянию на 13 декабря 2021 г. ее доля составляла 32,37%. Еще 16,19% — у сооснователя и первого директора «Арктической горной компании» Павла Андреева, по 12,14% — у главного геолога «Алмара» Сергея Граханова и еще одного сооснователя Романа Ноговицына.
«Поларктик менеджмент» (входит в группу компаний Polarctic Capital) принадлежит 8,09% акций, ООО «Айтиай Природные Ресурсы» (входит в группу ITI Capital) — 6,67%, АКБ «Держава» — 4,77%. ИФК «Солид» является номинальным держателем 7,63% акций.