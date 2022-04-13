Алмазодобытчик «Алмар» перенес IPO до конца весны — начала лета

Компания с 2016 г. занимается геологоразведочными работами на россыпях алмазов Хатыстах и Беенчим на севере Якутии. «Алмар» планирует завершить разведку в 2022 г., старт добычи и продаж алмазов запланирован на 2024 г. Ожидается, что после выхода на проектную мощность суммарный объем добычи алмазов достигнет 1-1,2 млн карат в год.