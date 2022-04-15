«Газпром» оценил перспективы заполнения подземных хранилищ Европы
Для восполнения запасов в европейских подземных хранилищах газа до уровня 90%, целевого показателя в Евросоюзе, потребуется закачка 63 млрд куб. м газа, что является очень амбициозной задачей, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.
«Чтобы выйти на уровень 90% заполненности хранилищ, который декларируют как целевой в Европейском союзе, закачать надо 63 млрд куб. м газа. Однако и это – очень амбициозно. В последние годы такой объем не закачивали за сезон, и его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы», — сообщили в компании.
Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на момент завершения сезона отбора газа из подземных хранилищ в Европе (19 марта) в них оставалось лишь 25,2 млрд куб. м активного газа, что является одним из самых низких показателей за многолетний период наблюдений. При этом за прошедший зимний сезон из подземных хранилищ Европы откачали 51 млрд куб. м газа, что составляет 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 г. В свою очередь в зимний сезон 2020/2021 гг. из хранилищ было отобрано 67,3 млрд куб. м газа, а летом 2021 г. восполнено всего 47,3 млрд куб. м.
«Таким образом, чтобы восполнить запасы в европейских ПХГ до уровня, который был обеспечен к зимнему сезону 2020/2021 гг., потребуется закачать 71 млрд куб. м газа. А до уровня, созданного к зиме 2019/2020 гг., – 72,4 млрд куб. м», — отметили в «Газпроме».
«Газпром» охарактеризовал восполнение запасов газа в европейских хранилищах как очень серьезный вызов. Помимо этого общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке, подчеркнули в компании.