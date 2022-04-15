«Газпром» оценил перспективы заполнения подземных хранилищ Европы

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на момент завершения сезона отбора газа из подземных хранилищ в Европе (19 марта) в них оставалось лишь 25,2 млрд куб. м активного газа, что является одним из самых низких показателей за многолетний период наблюдений. При этом за прошедший зимний сезон из подземных хранилищ Европы откачали 51 млрд куб. м газа, что составляет 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 г. В свою очередь в зимний сезон 2020/2021 гг. из хранилищ было отобрано 67,3 млрд куб. м газа, а летом 2021 г. восполнено всего 47,3 млрд куб. м.