«Известия» узнали о возможном сокращении выпуска апельсинового сока
Российские производители апельсинового сока могут столкнуться со сложностями с поставками сырья, передают «Известия» со ссылкой на главу ассоциации «Союзнапитки» Максима Новикова. На рынке пакетированных соков доля апельсинового напитка составляет около 20%.
«Исходя из уже имеющегося опыта и практики мы ожидаем проблемы с поставками из Европы и США, поэтому ориентируемся на предстоящие изменения в ассортименте. Производители уже начали прорабатывать альтернативные направления работы», — рассказал Новиков. По его словам, представители отрасли уже провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, в частности, о поставках сырья для изготовления виноградного сока.
Новиков считает, что у отрасли в целом могут возникнуть сложности с поставками основ для напитков, упаковки и оборудования для производства на фоне логистических проблем. При этом производители рассматривают альтернативные направления для импорта сырья и ингредиентов, в том числе Китай, Вьетнам, Турцию и Латинскую Америку. Другие виды соков вряд ли столкнутся со столь серьезными проблемами — поставки концентрированной основы для них можно заменить. К примеру, около 50% яблочного сока Россия производит сама, а ввоз продукции из ЕС может компенсировать Китай.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков сообщил, что шведская компания Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих: компания приостановит производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков. По их словам, производство упаковки для социально значимых продуктов, например молока, увеличится.
16 апреля Роспотребнадзор объявил о снятии ограничений на ввоз в страну перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турции. Такое решение ведомство приняло по результатам «тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции» на рынок России. По результатам анализа проб продукции максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не было выявлено, поэтому ограничения на ввоз турецкий фруктов и овощей в Россию были сняты, пояснили в ведомстве.