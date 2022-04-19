«Известия» узнали о возможном сокращении выпуска апельсинового сока

Новиков считает, что у отрасли в целом могут возникнуть сложности с поставками основ для напитков, упаковки и оборудования для производства на фоне логистических проблем. При этом производители рассматривают альтернативные направления для импорта сырья и ингредиентов, в том числе Китай, Вьетнам, Турцию и Латинскую Америку. Другие виды соков вряд ли столкнутся со столь серьезными проблемами — поставки концентрированной основы для них можно заменить. К примеру, около 50% яблочного сока Россия производит сама, а ввоз продукции из ЕС может компенсировать Китай.