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«Известия» узнали о возможном сокращении выпуска апельсинового сока

Ведомости

Российские производители апельсинового сока могут столкнуться со сложностями с поставками сырья, передают «Известия» со ссылкой на главу ассоциации «Союзнапитки» Максима Новикова. На рынке пакетированных соков доля апельсинового напитка составляет около 20%. 

«Исходя из уже имеющегося опыта и практики мы ожидаем проблемы с поставками из Европы и США, поэтому ориентируемся на предстоящие изменения в ассортименте. Производители уже начали прорабатывать альтернативные направления работы», — рассказал Новиков. По его словам, представители отрасли уже провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, в частности, о поставках сырья для изготовления виноградного сока. 

Новиков считает, что у отрасли в целом могут возникнуть сложности с поставками основ для напитков, упаковки и оборудования для производства на фоне логистических проблем. При этом производители рассматривают альтернативные направления для импорта сырья и ингредиентов, в том числе Китай, Вьетнам, Турцию и Латинскую Америку. Другие виды соков вряд ли столкнутся со столь серьезными проблемами — поставки концентрированной основы для них можно заменить. К примеру, около 50% яблочного сока Россия производит сама, а ввоз продукции из ЕС может компенсировать Китай.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков сообщил, что шведская компания Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих: компания приостановит производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков. По их словам, производство упаковки для социально значимых продуктов, например молока, увеличится.

16 апреля Роспотребнадзор объявил о снятии ограничений на ввоз в страну перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турции. Такое решение ведомство приняло по результатам «тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции» на рынок России. По результатам анализа проб продукции максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не было выявлено, поэтому ограничения на ввоз турецкий фруктов и овощей в Россию были сняты, пояснили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных