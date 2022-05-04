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«Аэрофлот» возобновит полеты в Индию с 5 мая

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 5 мая возобновит полеты в Индию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление компании.

«Первый рейс «Аэрофлота» из Москвы в Дели запланирован на 6 мая. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330 из «Шереметьево» по четвергам и воскресеньям в мае, после – по понедельникам и пятницам», — отмечается в сообщении.

В конце апреля авиаперевозчик сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Анталью и Стамбул с 6 мая, а также на Мальдивские острова и Шри-Ланку, в Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан и Армению.

«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это было связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Позже авиакомпания начала возобновлять полеты по ряду направлений.

11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они якобы «не соответствуют международным стандартам безопасности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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