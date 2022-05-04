«Аэрофлот» возобновит полеты в Индию с 5 мая
«Первый рейс «Аэрофлота» из Москвы в Дели запланирован на 6 мая. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330 из «Шереметьево» по четвергам и воскресеньям в мае, после – по понедельникам и пятницам», — отмечается в сообщении.
В конце апреля авиаперевозчик сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Анталью и Стамбул с 6 мая, а также на Мальдивские острова и Шри-Ланку, в Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан и Армению.
«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это было связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Позже авиакомпания начала возобновлять полеты по ряду направлений.
11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они якобы «не соответствуют международным стандартам безопасности».