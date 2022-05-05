Meta приостановила прием на работу новых сотрудников

В конце апреля сообщила об увеличении чистой прибыли на 21,4% в I квартале 2022 г. При этом темпы роста выручки были минимальными с момента проведения IPO в 2012 г. Чистая прибыль компании в январе-марте составила $7,465 млрд, или $2,72 в расчете на акцию, по сравнению с $9,497 млрд, или $3,3 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале Meta планирует получить выручку в диапазоне $28-30 млрд, что оказалось хуже средних ожиданий экспертов в $30,7 млрд.