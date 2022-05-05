Meta приостановила прием на работу новых сотрудников
Компания Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) приостановила прием на работу новых сотрудников на некоторые позиции, передает CNBC со ссылкой на представителя компании.
«Мы регулярно оцениваем кадровый резерв в соответствии с потребностями нашего бизнеса, и в свете рекомендаций по расходам и данных на этот период доходов, мы соответственно приостанавливаем набор новых сотрудников», — рассказал представитель компании.
По словам источника, знакомого с планами Meta, компания намерена прекратить или замедлить прием на работу на ряд должностей среднего и старшего звена. Издание отмечает, что в своем отчете о доходах компания прогнозировала потенциальное падение выручки во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы столкнулись с дальнейшим замедлением роста после начала военных действий на Украине. Это произошло из-за потери доходов в России, а также снижения спроса на рекламу как в Европе, так и за пределами региона. Мы считаем, что этот конфликт внес дополнительную нестабильность в и без того неопределенный макроэкономический ландшафт для рекламодателей», — отметил финансовый директор Meta Дэвид Венер.
В конце апреля сообщила об увеличении чистой прибыли на 21,4% в I квартале 2022 г. При этом темпы роста выручки были минимальными с момента проведения IPO в 2012 г. Чистая прибыль компании в январе-марте составила $7,465 млрд, или $2,72 в расчете на акцию, по сравнению с $9,497 млрд, или $3,3 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале Meta планирует получить выручку в диапазоне $28-30 млрд, что оказалось хуже средних ожиданий экспертов в $30,7 млрд.