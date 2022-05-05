Арбитражный суд признал незаконным решение ФАС по делу «Т плюса»
РИА «Новости» сообщили, что ФАС обжалует решение в апелляционной инстанции.
13 декабря 2021 г. регулятор сообщил, что «Т плюс» манипулировал ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В ходе проверки служба установила, что ценовые заявки компании, оказывающие влияние на стоимость электроэнергии в зоне свободного перетока «Вятка» и в первой ценовой зоне, превышали фактические затраты на 70-90%, в некоторых случаях – в два раза. При расчете ценовых заявок «Т плюс» пользовался повышенными техническими и экономическими параметрами. По мнению ФАС, компания проводила такие манипуляции с февраля по апрель 2019 г.
В «Т плюсе» не согласились с обвинениями ФАС. В компании отметили, что она получала один запрос от надзорного органа еще в 2019 г. и еще тогда дала необходимые пояснения.
«Т плюс» – крупнейшая российская частная компания, занимающаяся электроэнергетикой и теплоснабжением, в нее входят 54 электростанции, среди которых 52 ТЭС и две ГЭС. «Т плюс» принадлежит около 6% установленной мощности электростанций России. Компания работает в 14 регионах страны.