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Арбитражный суд признал незаконным решение ФАС по делу «Т плюса»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нарушении генерирующей компанией «Т плюс» антимонопольного законодательства, следует из материалов суда.

РИА «Новости» сообщили, что ФАС обжалует решение в апелляционной инстанции.

13 декабря 2021 г. регулятор сообщил, что «Т плюс» манипулировал ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В ходе проверки служба установила, что ценовые заявки компании, оказывающие влияние на стоимость электроэнергии в зоне свободного перетока «Вятка» и в первой ценовой зоне, превышали фактические затраты на 70-90%, в некоторых случаях – в два раза. При расчете ценовых заявок «Т плюс» пользовался повышенными техническими и экономическими параметрами. По мнению ФАС, компания проводила такие манипуляции с февраля по апрель 2019 г.

В «Т плюсе» не согласились с обвинениями ФАС. В компании отметили, что она получала один запрос от надзорного органа еще в 2019 г. и еще тогда дала необходимые пояснения.

«Т плюс» – крупнейшая российская частная компания, занимающаяся электроэнергетикой и теплоснабжением, в нее входят 54 электростанции, среди которых 52 ТЭС и две ГЭС. «Т плюс» принадлежит около 6% установленной мощности электростанций России. Компания работает в 14 регионах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных