Арбитражный суд признал незаконным решение ФАС по делу «Т плюса»

13 декабря 2021 г. регулятор сообщил, что «Т плюс» манипулировал ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В ходе проверки служба установила, что ценовые заявки компании, оказывающие влияние на стоимость электроэнергии в зоне свободного перетока «Вятка» и в первой ценовой зоне, превышали фактические затраты на 70-90%, в некоторых случаях – в два раза. При расчете ценовых заявок «Т плюс» пользовался повышенными техническими и экономическими параметрами. По мнению ФАС, компания проводила такие манипуляции с февраля по апрель 2019 г.