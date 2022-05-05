Сервис TeamViewer объявил об уходе из России

«Мы решили полностью прекратить оставшуюся деловую активность в России и Белоруссии. Мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии. Существующие подписки, не связанные с неправомерным использованием наших продуктов и находящиеся вне зоны действия санкций, будут действовать до окончания срока действия контракта, но не будут продлеваться после этого», — говорится в сообщении.