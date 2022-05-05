Сервис TeamViewer объявил об уходе из России
Разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer объявил об уходе из России и Белоруссии, следует из заявления пресс-службы компании.
«Мы решили полностью прекратить оставшуюся деловую активность в России и Белоруссии. Мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии. Существующие подписки, не связанные с неправомерным использованием наших продуктов и находящиеся вне зоны действия санкций, будут действовать до окончания срока действия контракта, но не будут продлеваться после этого», — говорится в сообщении.
Компания также предлагает свои продукты всем организациям на Украине бесплатно. Кроме того, TeamViewer пожертвовал более 750 000 евро организациям Международного комитета Красного Креста (МККК) на гуманитарную помощь.
Ранее в апреле немецкий разработчик программного обеспечения SAP сообщил о планах закрыть все «облачные операции» в России и прекратить поддержку и обслуживание своих локальных продуктов. В компании отметили, что российские пользователи локальных продуктов компании по-прежнему смогут их использовать.
С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний уже ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др.