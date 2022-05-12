Сделка по покупке «Сбером» «Стокманна» отменена

В марте «Стокманн» заявил, что продолжит работу в России. В конце апреля компания зарегистрировала домены для семи своих брендов одежды: Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci, писал «Коммерсантъ». Левкин тогда пояснил изданию, что под этими брендами создадут отдельные сети магазинов одежды в торговых центрах, а также разместят их на маркетплейсах. По его словам, на развитие бизнеса потрачено уже несколько десятков миллионов рублей.