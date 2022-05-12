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Сделка по покупке «Сбером» «Стокманна» отменена

Ведомости

Покупка Сбербанком российского бизнеса сети универмагов «Стокманн» сорвалась, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. Информацию подтвердил гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин и представитель банка. Они уточнили, что сделка была отменена по обоюдной договоренности сторон.

Соглашение о покупке 100% ритейлера у бизнесмена Якова Панченко было подписано в январе. Сумма сделки не разглашалась, но Forbes сообщил со ссылкой на экспертов, что весь операционный бизнес сети оценивался в 1-1,5 млрд руб. Стороны сообщали, что покупка должна была кратно увеличить долю fashion-сегмента в общем обороте «Сбермегамаркета».

По словам собеседника издания в инвесткругах, сделка могла сорваться из-за санкций в отношении Сбербанка. Партнер Data Insight Борис Овчинников полагает, что наличие в акционерах подсанкционного банка ограничило бы работу ритейлера с западными брендами. В Сбербанке отметили, что несмотря на срыв сделки, товары «Стокманн» будут представлены на «Сбермегамаркете».

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В марте «Стокманн» заявил, что продолжит работу в России. В конце апреля компания зарегистрировала домены для семи своих брендов одежды: Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci, писал «Коммерсантъ». Левкин тогда пояснил изданию, что под этими брендами создадут отдельные сети магазинов одежды в торговых центрах, а также разместят их на маркетплейсах. По его словам, на развитие бизнеса потрачено уже несколько десятков миллионов рублей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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