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Бизнес

Дмитрий Гришин ушел с поста председателя совета директоров VK

Ведомости

Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин покинул пост неисполнительного директора и председателя совета директоров компании, сообщили в компании. О назначении нового председателя станет известно в ближайшее время.

«Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем», — приводятся в заявлении VK слова ее генерального директора Владимира Кириенко. О причинах ухода и дальнейших планах Гришина не сообщается.

Гришин и другие инвесторы – Юрий Мильнер и Григорий Фингер – основали компанию Mail.ru в 2005 г. В 2014 г. Mail.ru Group стала контролирующим акционером «ВКонтакте». Гришин возглавлял холдинг с 2012 г.

Пять месяцев назад в компании сменились собственники, ее возглавил Владимир Кириенко, который с 2016 г. работал в «Ростелекоме» в качестве первого вице-президента. Кириенко 23 февраля 2022 г. попал под персональные санкции США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных