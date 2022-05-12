Дмитрий Гришин ушел с поста председателя совета директоров VK
Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин покинул пост неисполнительного директора и председателя совета директоров компании, сообщили в компании. О назначении нового председателя станет известно в ближайшее время.
«Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем», — приводятся в заявлении VK слова ее генерального директора Владимира Кириенко. О причинах ухода и дальнейших планах Гришина не сообщается.
Гришин и другие инвесторы – Юрий Мильнер и Григорий Фингер – основали компанию Mail.ru в 2005 г. В 2014 г. Mail.ru Group стала контролирующим акционером «ВКонтакте». Гришин возглавлял холдинг с 2012 г.
Пять месяцев назад в компании сменились собственники, ее возглавил Владимир Кириенко, который с 2016 г. работал в «Ростелекоме» в качестве первого вице-президента. Кириенко 23 февраля 2022 г. попал под персональные санкции США.