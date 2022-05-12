Дмитрий Гришин ушел с поста председателя совета директоров VK

«Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем», — приводятся в заявлении VK слова ее генерального директора Владимира Кириенко. О причинах ухода и дальнейших планах Гришина не сообщается.