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Джек Дорси опроверг слухи о возвращении в Twitter на пост гендиректора

Ведомости

Сооснователь Twitter Джек Дорси не планирует возвращаться на пост генерального директора Twitter после того, как американский бизнесмен Илон Маск купит компанию. Об этом Дорси написал на своей странице в соцсети.

«Нет, я никогда больше не буду генеральным директором», — написал он в ответ на то, что кто-то предсказал его возвращение в компанию, которую он соучредил. Издание The Verge предполагает, что сооснователь соцсети намекнул на проект Bluesky. Его цель — создать технологии, которые изменят работу социальных сетей, сделав их децентрализованными. (Разработчики таких проектов не имеют прямого контроля над соцсетью, а пользователи не подвержены блокировкам либо каким-то ограничениям в функционале.)

Дорси был уволен с поста генерального директора соцсети в 2008 г., всего через два года после того, как он помог основать компанию. При этом он остался в совете директоров. Дорси вернулся в должность в 2015 г. после того, как Twitter сменил двух других генеральных директоров. Группа инвесторов пыталась снова уволить сооснователя компании в 2020 г. из-за недостатка инноваций. В ноябре 2021 г. Дорси ушел из Twitter по неясным причинам.

В настоящее время пост генерального директора соцсети занимает инженер-программист индийского происхождения Параг Агравал.

25 апреля стало известно, что Илон Маск и совет директоров Twitter договорились о продаже социальной сети Маску за за $44 млрд. Источником финансирования для потенциального поглощения соцсети стали несколько банков. Среди них был и Morgan Stanley, который согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных