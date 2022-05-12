Джек Дорси опроверг слухи о возвращении в Twitter на пост гендиректора

Дорси был уволен с поста генерального директора соцсети в 2008 г., всего через два года после того, как он помог основать компанию. При этом он остался в совете директоров. Дорси вернулся в должность в 2015 г. после того, как Twitter сменил двух других генеральных директоров. Группа инвесторов пыталась снова уволить сооснователя компании в 2020 г. из-за недостатка инноваций. В ноябре 2021 г. Дорси ушел из Twitter по неясным причинам.