Газета
Финансы

WSJ узнал о планах Илона Маска провести IPO Twitter через три года

Ведомости

Американский бизнесмен и глава Tesla Inc. Илон Маск, который намерен приобрести Twitter за $44 млрд и сделать компанию частной, на встрече с потенциальными инвесторами заявил о готовности провести первичное публичное размещение акций медиакомпании через три года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сделка будет закрыта в 2022 г. при условии одобрения акционерами Twitter и регуляторами, сообщила компания.

Илон Маск беседовал с частными инвестиционными компаниями, рассматривающими возможность участия в бизнесе: по сообщению The Wall Street Journal, одна из них — Apollo Global Management Inc. Из $44 млрд Маск планирует вложить в покупку бумаг Twitter $21 млрд — остальные средства бизнесмен привлечет заемным финансированием. Бизнесмен также высказался о желании смягчить строгую модерацию контента в социальной сети и говорил, что ему безразлично, получит ли он прибыль со сделки. «Свобода слова является основой функционирования демократии, а Twitter — цифровая площадка, где обсуждаются ключевые для будущего человечества вопросы. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, усилив продукт новыми функциями», — ранее заявлял он после заключения сделки.

25 апреля стало известно, что Илон Маск и совет директоров Twitter договорились о продаже социальной сети Маску за за $44 млрд. «Совет директоров Twitter провел тщательный и последовательный анализ предложения Илона с фокусом на стоимости, конечно, и финансировании [сделки]. Предлагаемая сделка предусматривает существенную денежную надбавку, и мы считаем, что это является оптимальным решением для акционеров Twitter», — указывалось в заявлении председателя совета директоров компании Брета Тейлора. Источником финансирования для потенциального поглощения соцсети стали несколько банков. Среди них был и Morgan Stanley, который согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.

14 апреля Илон Маск предлагал совету директоров выкупить Twitter по стоимости $54,2 за одну акцию, однако руководство компании решило отклонить предложение. На следующий день совет директоров Twitter задействовал тактику «отравленной пилюли» для защиты от выкупа соцсети Маском. Метод позволяет акционерам купить дополнительные акции с дисконтом, размывая долю в компании, принадлежащую приобретающей стороне. Такое решение было призвано осложнить поглощение соцсети, однако, как отмечал Forbes, на совет директоров начали давить крупные акционеры с запросом серьезнее рассмотреть предложение Маска. Стоимость акций компании в последнее время снижалась: бумаги потеряли около 60% своей стоимости в течение года до того, как стало известно об инвестиции Маска в Twitter.

Ранее по теме: Покупка Twitter может плохо сказаться на других активах Илона Маска

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных