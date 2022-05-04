WSJ узнал о планах Илона Маска провести IPO Twitter через три года
Американский бизнесмен и глава Tesla Inc. Илон Маск, который намерен приобрести Twitter за $44 млрд и сделать компанию частной, на встрече с потенциальными инвесторами заявил о готовности провести первичное публичное размещение акций медиакомпании через три года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сделка будет закрыта в 2022 г. при условии одобрения акционерами Twitter и регуляторами, сообщила компания.
Илон Маск беседовал с частными инвестиционными компаниями, рассматривающими возможность участия в бизнесе: по сообщению The Wall Street Journal, одна из них — Apollo Global Management Inc. Из $44 млрд Маск планирует вложить в покупку бумаг Twitter $21 млрд — остальные средства бизнесмен привлечет заемным финансированием. Бизнесмен также высказался о желании смягчить строгую модерацию контента в социальной сети и говорил, что ему безразлично, получит ли он прибыль со сделки. «Свобода слова является основой функционирования демократии, а Twitter — цифровая площадка, где обсуждаются ключевые для будущего человечества вопросы. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, усилив продукт новыми функциями», — ранее заявлял он после заключения сделки.
25 апреля стало известно, что Илон Маск и совет директоров Twitter договорились о продаже социальной сети Маску за за $44 млрд. «Совет директоров Twitter провел тщательный и последовательный анализ предложения Илона с фокусом на стоимости, конечно, и финансировании [сделки]. Предлагаемая сделка предусматривает существенную денежную надбавку, и мы считаем, что это является оптимальным решением для акционеров Twitter», — указывалось в заявлении председателя совета директоров компании Брета Тейлора. Источником финансирования для потенциального поглощения соцсети стали несколько банков. Среди них был и Morgan Stanley, который согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
14 апреля Илон Маск предлагал совету директоров выкупить Twitter по стоимости $54,2 за одну акцию, однако руководство компании решило отклонить предложение. На следующий день совет директоров Twitter задействовал тактику «отравленной пилюли» для защиты от выкупа соцсети Маском. Метод позволяет акционерам купить дополнительные акции с дисконтом, размывая долю в компании, принадлежащую приобретающей стороне. Такое решение было призвано осложнить поглощение соцсети, однако, как отмечал Forbes, на совет директоров начали давить крупные акционеры с запросом серьезнее рассмотреть предложение Маска. Стоимость акций компании в последнее время снижалась: бумаги потеряли около 60% своей стоимости в течение года до того, как стало известно об инвестиции Маска в Twitter.