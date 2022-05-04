WSJ узнал о планах Илона Маска провести IPO Twitter через три года

25 апреля стало известно, что Илон Маск и совет директоров Twitter договорились о продаже социальной сети Маску за за $44 млрд. «Совет директоров Twitter провел тщательный и последовательный анализ предложения Илона с фокусом на стоимости, конечно, и финансировании [сделки]. Предлагаемая сделка предусматривает существенную денежную надбавку, и мы считаем, что это является оптимальным решением для акционеров Twitter», — указывалось в заявлении председателя совета директоров компании Брета Тейлора. Источником финансирования для потенциального поглощения соцсети стали несколько банков. Среди них был и Morgan Stanley, который согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.