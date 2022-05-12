Решетников: число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз

«Число таких проверок сократилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как правило, у нас средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 млрд руб. в расчете на год», — цитирует Решетникова пресс-служба Кремля.