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Бизнес

Решетников: число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз

Ведомости

Число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания по экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина. 

Глава министерства также рассказал о стабилизации экономики России, которая испытывала определенные трудности из-за введенных санкций после начала военной операции на Украине. В частности, он упомянул мораторий на плановые и внеплановые проверки для малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний.

«Число таких проверок сократилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как правило, у нас средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 млрд руб. в расчете на год», — цитирует Решетникова пресс-служба Кремля.

По его словам, высвободившиеся контролеры переориентируются на профилактику. В министерстве также запретили привлекать бизнес к ответственности без проверок. «Здесь мы учли опыт 2020 г., ковидный опыт, когда ряд контролёров пытались обойти мораторий через заведение дел об административных нарушениях», — добавил он.

На фоне введения западных санкций из-за военной операции российских войск на территории Украины правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса и экономики. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям, введены кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, а также упрощена процедура закупки лекарств и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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