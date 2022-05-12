Решетников: число проверок бизнеса в России сократилось в шесть раз
Число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания по экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина.
Глава министерства также рассказал о стабилизации экономики России, которая испытывала определенные трудности из-за введенных санкций после начала военной операции на Украине. В частности, он упомянул мораторий на плановые и внеплановые проверки для малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний.
«Число таких проверок сократилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как правило, у нас средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 млрд руб. в расчете на год», — цитирует Решетникова пресс-служба Кремля.
По его словам, высвободившиеся контролеры переориентируются на профилактику. В министерстве также запретили привлекать бизнес к ответственности без проверок. «Здесь мы учли опыт 2020 г., ковидный опыт, когда ряд контролёров пытались обойти мораторий через заведение дел об административных нарушениях», — добавил он.
На фоне введения западных санкций из-за военной операции российских войск на территории Украины правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса и экономики. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям, введены кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, а также упрощена процедура закупки лекарств и др.