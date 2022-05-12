Siemens прекратит техобслуживание поездов РЖД

В компании пояснили, что это решение связано с «масштабностью» санкций, введенных ЕС против России, а также оценкой серьезности последствий, с которыми может столкнуться деятельность предприятия. «Было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" с 13 мая», - подчеркивается в сообщении.