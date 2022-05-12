Siemens прекратит техобслуживание поездов РЖД
В компании пояснили, что это решение связано с «масштабностью» санкций, введенных ЕС против России, а также оценкой серьезности последствий, с которыми может столкнуться деятельность предприятия. «Было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" с 13 мая», - подчеркивается в сообщении.
Компания постарается максимально поддержать российских сотрудников и будет информировать их о дальнейшем развитии событий. «В настоящий момент мы прорабатываем подробный план действий», — добавили в компании.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и проблем с логистикой. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д.