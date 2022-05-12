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Siemens прекратит техобслуживание поездов РЖД

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Simens Mobility, являющаяся подразделением одноименной компании, расторгает сервисные договоры на техобслуживание с ПАО «РЖД» с 13 мая, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Сервисные контракты, в частности, включали в себя обязательства по обслуживанию «Сапсанов».

В компании пояснили, что это решение связано с «масштабностью» санкций, введенных ЕС против России, а также оценкой серьезности последствий, с которыми может столкнуться деятельность предприятия. «Было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" с 13 мая», - подчеркивается в сообщении. 

Компания постарается максимально поддержать российских сотрудников и будет информировать их о дальнейшем развитии событий. «В настоящий момент мы прорабатываем подробный план действий», — добавили в компании. 

Ранее сегодня Siemens объявила о сворачивании производства и уходе из России. В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и проблем с логистикой. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д.

Ранее по теме: Siemens объявила об уходе из России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных