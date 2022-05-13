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Бизнес

Сайты нескольких российских авиакомпаний подверглись кибератакам

Ведомости

Сайты ряда российских авиакомпаний («России», «Авроры» и «Алросы») подверглись DDoS-атакам, сообщил РБК со ссылкой на представителей перевозчиков. По данным источников издания, атакам также поверглись страницы авиакомпаний NordStar и «Ямал».

По словам представителя «России», кибератакам подвергся интернет-провайдер, а не сам сайт авиакомпании. Сообщение о DDoS-атаке появилось в Telegram-канале «Ямала». «Сегодня в 12:00 официальный сайт авиакомпании "Ямал" был подвержен  DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта», – уточнили в авиакомпании.

В Telegram-канале «Авроры» в 10:10 мск появилось сообщение, что сайт временно недоступен по техническим причинам. Аналогичное сообщение было размещено в Telegram-канале авиакомпании Smartavia в 11:18 мск.

На момент публикации официальные сайты авиакомпаний NordStar, Smartavia, «Аврора», «Алроса» и «Якутия» недоступны. Страницы «России» и «Ямала» работают.

С 25 февраля на фоне спецоперации России на Украине появились сообщения о массовых DDoS-атаках на сервисы российских госорганов и СМИ. Минцифры зафиксировало большое количество DDoS-атак мощностью более 1 Тб и ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. С перебоями работали сайты Кремля, «Роскосмоса» и др. По данным исследования «Лаборатории Касперского», количество DDoS-атак на компании в России в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем и в 8 раз в годовом выражении, а средняя длительной атаки увеличилась с 12 минут до 29 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных