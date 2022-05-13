Сайты нескольких российских авиакомпаний подверглись кибератакам
По словам представителя «России», кибератакам подвергся интернет-провайдер, а не сам сайт авиакомпании. Сообщение о DDoS-атаке появилось в Telegram-канале «Ямала». «Сегодня в 12:00 официальный сайт авиакомпании "Ямал" был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта», – уточнили в авиакомпании.
На момент публикации официальные сайты авиакомпаний NordStar, Smartavia, «Аврора», «Алроса» и «Якутия» недоступны. Страницы «России» и «Ямала» работают.
С 25 февраля на фоне спецоперации России на Украине появились сообщения о массовых DDoS-атаках на сервисы российских госорганов и СМИ. Минцифры зафиксировало большое количество DDoS-атак мощностью более 1 Тб и ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. С перебоями работали сайты Кремля, «Роскосмоса» и др. По данным исследования «Лаборатории Касперского», количество DDoS-атак на компании в России в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем и в 8 раз в годовом выражении, а средняя длительной атаки увеличилась с 12 минут до 29 часов.