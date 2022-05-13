Сайты нескольких российских авиакомпаний подверглись кибератакам

С 25 февраля на фоне спецоперации России на Украине появились сообщения о массовых DDoS-атаках на сервисы российских госорганов и СМИ. Минцифры зафиксировало большое количество DDoS-атак мощностью более 1 Тб и ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. С перебоями работали сайты Кремля, «Роскосмоса» и др. По данным исследования «Лаборатории Касперского», количество DDoS-атак на компании в России в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем и в 8 раз в годовом выражении, а средняя длительной атаки увеличилась с 12 минут до 29 часов.